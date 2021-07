En succesfuld iværksætter

Selvom 23-årige Julia Sofia Aastrup droppede ud af gymnasiet i 2. g, er det ikke ligefrem gået ned ad bakke for karrieren. I 2017 startede hun skønhedsbrandet Noble Nordic ApS, der sælger make-up produkter og udstyr. Som 17-årig havde hun over en million kroner på opsparingskontoen. Mens hendes jævnaldrene gik i skole, greb hun muligheden og gik i banken for at låne til finansiering af hendes virksomhed. Fire ud af seks banker grinede af hende i telefonen.

-Det er vigtigt at bevare fødderne på jorden. Flere af de andre influencere har lidt både personlige og forretningsmæssige tab efter at være rykket til København. Det er ikke nødvendigvis det, følgerne vil have. Og så havde jeg aldrig fået et lokale magen til det her i København, siger Julia Sofia og peger rundt i det ovenlyste lokale, som rummer både sofahjørne, skriveborde, sirligt organiseret pakkereol og mødebord med et stort lyserødt træ for enden. Som var det taget ud af et magasin.