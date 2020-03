Foto: photoguns - stock.adobe.com

En død, ni smittede på plejecenter i Vallensbæk

Sydkysten - 27. marts 2020 kl. 19:00 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-situationen på Højstruphave i Vallensbæk er eskaleret kraftigt. En person er død, ni er smittede, fire er indlagte på et hospital. Sådan lyder det i en mail, som netop er sendt ud til de pårørende til beboerne på Højstruphave. - Det her er på ingen måde en situation, der er sjov for nogen, men vi håndterer det, lyder det fra borgmester Henrik Rasmussen (K). - Vi må så konstatere af Højstruphave er et af de første plejehjem, der bliver ramt på den måde. Heldigvis virker vores beredskab, men vi må håbe, det ikke bliver værre, forklarer han og understreger, at han er helt tryg ved den måde, det foregår på.

Torsdag kunne vi på SN.dk skrive, at en beboer var sendt tilbage fra et hospital, efter de havde foretaget en corona-test, men før resultaterne forelå. Testen viste siden, at patienten havde corona, og patienten blev isoleret på sin stue. Men nu har de pårørende til plejehjemmets beboere fået en frygtet og nedslående besked om, at udbruddet af corona er omfattende.

Coronaberedskab i spil Vallensbæk Kommune benytter det beredskab, som er sat op til at klare de hårde konsekvenser af coronakrisen: De patienter, som kommer tilbage fra hospitalet med corona, bliver isoleret i dagcentret, som nu er lavet om til modtagecentral, og kommunen arbejder også på at få personalet på plejecentret testet. - Det har vi knoklet på de sidste par dage, siger han og fortsætter: - Det kører efter den beredskabsplan, det skal, vi har oprettet akutstue, med dem, der har været indlagt med corona, og som kommer tilbage. Vi gør alt, hvad vi kan og skal, siger borgmesteren. - Er der nogen der er syge, sender vi dem på sygehuset. Det er det, vi er forberedt på. Det er inkubationstiden, der er svær. Vi ved ikke, hvornår de er blevet smittet, men det er sket før vi lukkede plejehjemmet ned for besøg. Det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Vi må bare sende folk på hospitalet, hvis de bliver rigtigt syge eller hvis de har symptomerne, siger Henrik Rasmussen. - Personalet er super professionelt. De er klar over, at det er alvorlig situation, og de gør alt for at pleje de personer, der er, og at passe på sig selv. De står med værnemidler, og de står med omsorg, de skaber omsorg pleje og tryghed for personerne der bor der, lyder det fra borgmesteren, som fortæller, at en beboer på plejecentret er kommet sig ovenpå sygdommen: - Det håber vi også på at de øvrige gør, forklarer han.

Arbejdsro Han anerkender, at situationen på Højstruphave er kritisk, og maner til, at personalet og beboerne får fred til at tackle situationen. - Vi har brug for arbejdsro. Vores personale må håndtere situationen og have ro om det. Vi har ekstra personale på, og det kører efter de beredskabsplaner, vi har lagt. De knokler simpelthen fantastisk med det. De pårørende er også fantastiske omkring det, forklarer han. Både i brevet og til SN forklarer Henrik Rasmussen, at han opfordrer pårørende til at kontakte teamlederne og de beboere, de kender. - Det er med til at skabe tryghed om situationen, siger Henrik Rasmussen. I to uger har plejehjemmene været lukkede for besøgende, for at sikre, at den sårbare gruppe, som bor på centrene ikke bliver smittet.