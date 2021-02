Se billedserie Emilie efter den sidste operation, hvor hun fik venstre underben amputeret. Privatfoto

Emilie mistede benet i uheld: Det er ingen stopklods

Sydkysten - 27. februar 2021 kl. 07:28 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Onsdag den 27. januar var en træningsdag som så mange andre i Greve Idrætscenter for elitegymnasten 19-årige Emilie Gulbrant Aaen, der øvede tekniktræning, men i tilløbet til et spring skete der noget, som forandrede hendes liv for altid.

Hun er lidt usikker på, hvordan det præcist skete, men hun kom til skade med benet.

- Jeg tænkte ikke, at det var så voldsomt, fordi jeg kunne mærke mine tæer, siger Emilie.

Det skulle vise sig, at uheldet var værre end først antaget. Først kom hun på Køge Sygehus, og senere blev hun sendt videre til Odense Universitetshospital, hvor hun var igennem flere operationer. Efter den første så det hele fint ud, da Emilie havde fået en ny blodåre i skinnebenet, som blev skåret over i ulykken. Det var dog ikke nok, og lægerne begyndte at tale om en dropfod.

- Jeg tænkte shit, det er ikke et godt ord. Jeg ville ikke have en dropfod, fordi det betyder, at man kun kan støtte på benet, siger Emilie.

Valgte amputering Herefter begyndte hun at google benprotese, og hun snakkede med sine forældre om, hvad hun skulle gøre. Efter en indre blødning i læggen blev det besluttet, at benet skulle amputeres.

- Jeg tænkte, at det kun kunne gå for langsomt, fordi jeg allerede havde indstillet mig på det, siger Emilie Gulbrant Aaen, som mindre end en uge efter ulykken pludselig manglede det ene ben.

I næste uge får hun den første protese. For de fleste vil det sætte nogle dybe ar i sjælen og føre til tunge tanker om fremtiden, men sådan reagerer Emilie ikke.

- Jeg tænker ikke så meget over, at jeg skal have en protese. Da jeg vågnede fra narkose, efter at benet var fjernet, havde jeg vænnet mig til tanken, siger Emilie, der går på Greve Gymnasium i 3.g i eliteidrætsklassen og i sin fritid er træner for flere hold i Teamgym Greve, hvor hun også selv dyrker gymnastik.

Født glad Emilies måde at tackle ulykken på er at være humoristisk. Hun har allerede læst rigtig meget om at have en protese. Det bliver ikke nogen hindring for hendes liv fremover, mener hun.

- Jeg har altid været positiv, åben og glad og har den indstilling, at det eneste, der kan ødelægge mennesker, er psyken. Når der er begrænsninger, ser jeg på, hvad der er af muligheder. Min styrke kommer fra min familie og gymnastikken. Jeg har aldrig givet op, så hvorfor gøre det nu. Det jeg ikke kan nu, kan jeg snart, siger hun.

Hvordan ser du fremtiden?

- Jeg skal op at løbe igen og vil fortsat dyrke gymnastik. Jeg skal holde fast i noget, jeg er god til, siger hun.

Medaljevinder i røret At det kan lade sig gøre at dyrke idræt med en protese er Daniel Wagner et bevis på. Han mistede for nogle år siden benet i en lignende ulykke og har siden vundet både OL-, VM og EM-medaljer i længdespring og 100 meter løb. Kort efter ulykken ringede han til Emilie.

- Mulighederne er der. Det betyder meget. Jeg kan godt komme videre, selvom der er en stopklods. Jeg må finde en smutvej. Det er godt at have kontakt til ham, fordi han kender til følelsen af at have ondt i benet, der ikke er der. Fantomsmerterne bliver færre og færre, siger hun. Det er strømmet ind med beskeder fra venner, familie og fremmede, der har fortalt hende, hvordan man kan leve med en protest. Det gør hende naturligvis glad og giver en følelse af, at hun ikke er alene.

Hvorfor fortælle din historie offentligt?

- Jeg vil vise, at jeg stadig er mig selv. Jeg har ikke ændret mig, fordi jeg mangler et halvt ben. Hvis det kan inspirere andre, er det godt. Jeg træner stadig og er sammen med mine veninder, men ser lidt anderledes ud. Det er den eneste forskel, siger hun.