Ellemann mødt af demonstranter ved første spadestik

Sydkysten - 14. oktober 2021 kl. 12:15 Af Helle Midskov

Formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, tog sammen med borgmester Niels Hörup første spadestik til Bigadans nye biogasanlæg på Åmarken i ll. Skensved, mens medlemmer fra foreningen Bevar Naturen i Solrød demonstrerede mod byggeriet.

Jakob Ellemann-Jensen så helt overrasket ud, da han kom ud ad Venstres valg-bus, hvor blandt andre repræsentanter for biogasanlægget og lokale venstrefolk tog imod formanden, som er på rundtur for at bakke partifællerne op forud for kommunalvalget.

-Er det en demonstration mod mig - hvor sejt. Jeg har ikke været udsat for en demonstration, siden veganerne gjorde det, kom det med smil fra Jakob Ellemann-Jensen.

-Venstres formand ville vide, om de godt et par håndfulde demonstranter, der fulgte med rundt i behørig afstand på nabogrunden, var mod den nye bygning eller energiformen.

- Niels Hörup forklarede, at han ikke troede, at det var mod partiformanden og næppe den grønne omstilling, men at det derimod var mod opførelse og placering af det nye biogasanlæg.

Adm. Direktør i Bigadan A/S Henrik Laursen var til gengæld glad for byggetilladelsen og udsigten til at få spaden i jorden til det nye biogasanlæg med forarbejdningsanlæg.

- I det daglige værdsætter vi samarbejdet med Solrød Kommune. Vi er glade for, at vi er blevet betroet opgaven med at drive Solrød Biogas, og at vi nu kan udvide med endnu et anlæg her side om side med det eksisterende, som er en hjørnesten i den grønne omstilling, sagde Henrik Laursen og fortsatte:

- Vi har med det nye anlæg sigtet mod en placering tæt på København med gode tilkørsels- og frakørselsforhold, da vi har fået kig på muligheden for at udnytte madaffaldet.

Niels Hörup fortsatte, hvor Bigadan-direktøren slap omkring grøn omstilling.

- Inden 2030 skal Danmark reducere CO2-udledningen med 70 procent for at imødegå klimaforandringerne. Allerede nu har det eksisterende biogasanlæg reduceret udledningen med 67.470 tons i 2020 og produceret biogas - vedvarende energi - til grøn elproduktion svarende til, at 85 procent af husstandene her i kommunen allerede nu bliver forsynet med grøn strøm fra det nuværende biogasanlæg og varme svarende til 41 procent. Vi har sat vores mål her i Solrød til 100 procent i 2030, sagde Hörup med stolthed i stemmen.

Med lune i stemmen og glimt i øjet kom det hurtigt fra Jakob Ellemann-Jensen, at et så ambitiøst mål for Solrød skulle Niels Hörup nok lade være med at sige til andre borgmestre, for så vil de andre kommuner nok nøjes med at reducere CO2-udledningen med 60 procent.

- Sjovt nok så havnede den grønne omstilling på 70 procent, men det er vel underordnet, om det var blevet 69 eller 71, men det handler netop om, som man gør her i Solrød, at man rykker videre, sagde Ellemann-Jensen og henvendt til demonstranterne, som stod for langt væk til, at de kunne høre det, sagde han, at det selvfølgelig var træls for dem, at det nye anlæg skulle ligge i deres baghave.

- Ellemann noterede sig derefter, at han syntes, at jorden var lidt blød.

- Har nogen blødgjort jorden lidt, så opgaven måske ikke er så hård, ville han også vide, inden han og Hörup tog ikke bare det første spadestik - men hele tre, nu de var i gang.

På pause til afgørelse Formand for foreningen Bevar naturen i Solrød, Ina Lindemark, som var blandt demonstranterne fortalte, at de udelukkende var mødt frem på grund af kommunens miljøgodkendelse, som foreningen den 3. marts i år har sendt en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over.

- Der er ikke foretaget egentlige feltundersøgelser af jordbundsforholdene. Der kan være en række truede planter og dyr. Vi vil i hvert fald have slået fast, om det er paragraf 3 naturbeskyttet som det omkringliggende, for så må der ikke bygges. Vi mener, det ville være rimeligt, at man havde sat byggeriet på pause, indtil afgørelsen forelå fra nævnet, forklarede Ina Lindemark.

Der er ikke nogen melding fra nævnet om, hvornår afgørelsen falder.

-Demonstranterne havde pakket skiltene væk, da Ellemann-Jensen igen en time efter forlod Åmarken i Ll. Skensved i valg-bussen for at vende næsen mod partifællerne i det jyske.