Se billedserie Naturvidenskabsfestival på Vallensbæk Skole. PR-foto

Elever skaber helt vild natur i Vallensbæk

Temaet for årets store, nationale Naturvidenskabsfestival er "Helt vildt". I den sidste uge i september udforsker tusindvis af skoleelever over hele Danmark den vilde natur. I Vallensbæk skal eleve

Sydkysten - 01. oktober 2021 kl. 08:31 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Skal man blive klogere på, hvad biodiversitet egentlig er, er der kun én vej frem: Man må ud i naturen med alle sanser. Naturskolen Bækkehuset har inviteret elever fra Vallensbæk Kommunes tre skoler til at deltage i en uge, der står i biodiversitetens og den nære naturs navn.

Undervejs under Naturvidenskabsfestivalen bliver der bygget insekthoteller, malet træsommerfugle, der bliver lavet vild mad, og nogle elever tager på ekspeditioner med specialdesignede vogne med undersøgelsesudstyr til åen, søen eller stranden.

Flere klasser har arbejdet med den vilde natur på forhånd og 5. klasserne er valgt som biodiversitets- ambassadører for deres skole.

- Det handler om at give eleverne ejerskab til og forståelse for den omkringliggende natur og biodiversiteten i den. De skal vide, at det er godt for insekterne, når vi lader græsset gro og godt for pindsvin og mus at bygge kvasbunker, fortæller Louise Hoffbeck, der er naturfaglig konsulent i Center for Børn og Unge i Vallensbæk.

Elever indretter park

Kulminationen på Naturvidenskabsfestivalen i Vallensbæk er torsdag, hvor en ny, stor biodiversitetspark indvies i nærheden af Bækkehuset og Vallensbæk Mose. Alle elev-deltagere skal på dagen være med til at indrette parken ved blandt andet at så frø, bygge brændehotel, kvasbunker og indrette insektvenlige bede.

Desuden bliver der opstillet et særligt smukt insekthotel, bestående af kuber, som på forhånd er bygget af "Den gode kammerat" - et frivilligt tilbud for mænd over 60 år. 5. klasserne har indrettet og fyldt kuberne.

I alt deltager omkring 130.000 børn og unge over hele Danmark i den store, nationale Naturvidenskabsfestival under temaet "Helt vildt". I uge 39 arbejder eleverne i tusindvis af forskellige varianter og projekter med både den vilde og den tæmmede natur og undersøger, hvordan vi mennesker påvirker miljøet lokalt og globalt.

- Alle taler om natur, biodiversitet og bæredygtighed. Men uden viden og handlekraft hos den enkelte helt ned i børnehøjde, dør det hele hurtigt ud igen. Her får eleverne alle sanser i spil, når de arbejder fysisk med naturens elementer. På den måde oplever de, at naturfag kan bruges til at påvirke deres egen hverdag og skabe forandringer, siger projektleder for den nationale Naturvidenskabsfestival, Ea Eskildsen.

Vild natur populær

I år kommer Naturvidenskabsfestival i høj grad til at bidrage til et grønnere, vildere og mere insektvenligt Danmark. Så godt som alle deltagere i Naturvidenskabsfestival har nemlig lige som Vallensbæk Kommune valgt at følge temaet "Helt vildt".

- For eleverne kan Naturvidenskabsfestival være en øjenåbner for naturens betydning for menneskets overlevelse og omvendt, men også for, hvad naturfag kan bruges til. For lærerne er det en chance for at hente inspiration til nye måder at undervise i naturfag på, og for forældrene - tja, måske kommer der et glad barn hjem fra skole med snavsede gummistøvler på, siger Ea Eskildsen.

Bækkehuset har fået 13.000 kr. af Poul Due Jensens Fond til at købe materialer til festivalen for. Årets store fejring af naturvidenskaben og dens muligheder foregår fra d. 27. september til d. 1. oktober og arrangeres af Astra - det nationale naturfagscenter, der bistår skolerne med undervisningsforløb, materialer og inspiration. Festivalen er 100 procent fond-finansieret.