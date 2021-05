Se billedserie Eleverne fik lov at røre ved den kolbe, hvor blodet kort tid inden havde kogt. Her kunne de med egne fingre føle, at blodet ikke var varmt, men havde kogt ved stuetemperatur. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Elever oplevede en rejse til Mars Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever oplevede en rejse til Mars

Sydkysten - 20. maj 2021 kl. 14:00 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

ISHØJ: Kogende blod, rygende tøris og historier om rumdragter. Eleverne på Strandgårdskolen i Ishøj blev en række oplevelser rigere, da nogle undervisere fra Planetarium i København var på besøg.

Her kunne eleverne opleve, et Scienceshow, som er bygget op om, en række problemstillinger ved en mission til Mars:

- Blandt andet viser vi eleverne, hvordan blodet i vores krop, vil reagere, hvis vi er ude i rummet uden en rumdragt på, forklarer Lisbeth Walakira, som er projektkoordinator på OurSpaceOurFuture-projektet, som tager rundt til skoler og fortæller om rumforskning.

- I projektet ønsker vi at skabe interesse for naturvidenskab og rummet for at så en spire til fremtidens »astro-medarbejdere«, fortæller hun og understreger, at man i arbejdet med at flyve til Mars har brug for alle typer medarbejdere.

Showet er nemlig en fortælling om, de mange forskellige typer videnskab, der er med til at opbygge en mission, og de mange forskellige mennesker med forskellige uddannelser, som er med til at sende en raket til mars eller en satellit i omløb.

Mange skal arbejde med rummet

- Der er mange forskellige mennesker ansat. Det er ikke alene ingeniører og fysikere, der arbejder i rumfartsindustriet. Der er plads til alle, siger Lisbeth Walakira.

- I fremtiden er der behov for mange flere mennesker, der arbejder med rummet, og langt flere fagligheder end tidligere beskæftiger sig allerede i dag med rummet på forskellige vis. En fremtid inden for rummet er ikke nødvendigvis raketvidenskab. Det er heller ikke kun mennesker, som er uddannet inden for naturvidenskab, der arbejder med rummet. Blandt andet er der også brug for psykologer og jurister, som kan være med til at definere internationale regler i rummet, når menneskeheden i stigende grad udforsker rummet. Også observationer af rummet fra satellitter er i stigende grad vigtige i vores fælles fremtid for at tackle udfordringer såsom klimaforandringer og adgang til naturressourcer, siger hun.

Skaber interesse

Alligevel handler projektet dog om at få de unge til at interessere sig for naturvidenskab, teknologi, ingeniørfag, matematik.

Og det gør de med nære og let forståelige eksperimenter som viser, hvordan kroppen reagerer på at befinde sig i rummet - altså at blodet koger ved lave temperaturer under trykket fra rummet:

- Efter at "blodet" har kogt i en vakuumklokke, som kan skabe vakuum, mærker eleverne kolben med blodet og kan konstatere, at det slet ikke er blevet varmet op. Luften i vores lunger ville også udvide sig kraftigt, hvis vi var i rummet uden rumdragt på, vandet i vores øjne ville begynde at koge, og hvis man var forkølet, ville snottet også begynde at koge og fordampe. Derfor er det vigtigt, at astronauterne bærer beskyttelse i form af en rumdragt. Men hvem er egentligt med til at lave rumdragter? Der er for eksempel brug for designere, syersker, skræddere og fysioterapeuter til at udvikle, forklarer Lisbeth Walakira.

Raket og fordampet sprit

Eleverne fik i løbet af dagen vist en række forsøg, som skal tage dem ud i rummet, op til Mars og ned på planeten:

- Først skulle vi af sted med "raketten", som er en whoosh bottle med fordampet sprit, der sættes ild til og på den måde viser, hvordan en raket fungerer. Dernæst viste vi eleverne forsøg med en "rumstøvsuger" (vakuumklokke), som kan vise hvordan vores blod vil reagere, når der er mindre atmosfærisk tryk under vakuum. Vi laver derudover forsøg med at sammenligne pH-værdien af Jord-jord og Marsjord. Science showet sluttes af med at lave en tørissky, som viser hvordan skyer på Mars ser ud, siger Lisbeth Walakira.

Strandgårdskolen er en blandt 12 skoler i Danmark, der er med i projektet. Det er lidt over 1000 elever i Danmark, mens det i alt er 5000, da England, Wales, Portugal og Italien også er med i projektet.