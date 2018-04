Elever løb igen for lungesyge børn

Det var dog ikke kun for motionens eller morskabens skyld, at elever og lærere var trukket i løbetøjet. Faktisk var de en del af Team Rynkebys velgørenhedsløb, hvor skoler fra hele Skandinavien løber til fordel for børn med kritiske sygdomme.

Mange af eleverne havde på forhånd allieret sig med familiemedlemmer, så de gennem små mikrosponsorater kunne samle penge ind. Det kunne for eksempel være, at eleven fik to kroner per løbet omgang fra mor og far, og på den måde kunne de elever, der ville og kunne, være med til at samle sammen til en flot donation.