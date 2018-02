Se billedserie U2?s ?One? blev nyfortolket i krigens kamp med og mod hinanden.

Elever gav teaterkoncert på gymnasium

Sydkysten - 08. februar 2018 kl. 19:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musik og teater kan tryllebinde mennesker, og der var magiske øjeblikke på Solrød Gymnasium tre aftner i træk, da teaterkoncerten "Under Pressure" blændede op for lys og lyd. Her optrådte elever med 15 kendte numre, der genremæssigt spændte fra hård rock over avanceret pop til Blichers "Sig nærmer tiden". Sangene blev bundet sammen af krigens rædsler, der i scener udtrykte misbrug, undertrykkelse, oprør og død. Diktatoren buldrede foran sit forskræmte publikum, fronter beskød hinanden, og håbet havde trange kår. Men oplevelsen og eftertanken for publikum var stærk.

- Det er fantastisk, så dygtige de unge mennesker er, deres sangstemmer er super. Vi har haft en skøn oplevelse i aften på Solrød Gymnasium, tak, skriver en fra publikum efterfølgende på skolens Facebookside.

Løfter i flok

Frivillige og engagerede elever fra Solrød Gymnasium har i samarbejde med skolens musik- og dramalærere tradition for at udvikle en teaterkoncert hvert andet år. Det kræver både mod og udholdenhed at være en del af den proces, men til gengæld høster eleverne udvikling og et fællesskab på tværs af skolens klasser og årgange.

Modningsprocessen kan både ses musikalsk og i forhold til at tage ansvar for teaterkoncertens praktiske og kunstneriske udvikling. Som en af de hovedansvarlige lærere Amalie Hassing siger det:

- Som lærer kan man have en fornemmelse af at give eleverne en 100 kilo tung blok at bære, som man ikke tror, de kan løfte, for så pludselig at blive overrasket over, at de bærer den sammen.

Holdet har i år bestået af 30 elever og nogle musikalsk dygtige tidligere elever, der sagde ja til endnu en runde i bandet. De har mødtes til fem øve-weekender og en ugentlig øve-eftermiddag, siden de blev udtaget til at være med i slutningen af august. Alle har også været med i forskellige backstage-grupper med ansvar for eksempelvis kulisser, PR eller billetsalg.