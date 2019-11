De unge mennesker fik et godt indblik i, hvordan det er at gå på de forskellige ungdomsuddannelser. PR-foto Foto: Nicky Persson

Elever blev klogere på uddannelsesvalg

Sydkysten - 09. november 2019

Eleverne på Vallensbæks tre folkeskoler er i denne uge blevet forberedt på den virkelighed, der venter, når karamellerne er kastet til sidste skoledag og eksamensbeviset stukket i hånden. Der har nemlig været temauge om uddannelse og job.

For 9.-klasserne kulminerede ugen onsdag med en uddannelsesmesse, hvor lokale uddannelsesinstitutioner kiggede forbi, og de unge kunne møde vejledere og elever fra de forskellige uddannelser.

Der var besøg fra blandt andet Greve Gymnasium, TEC Hvidovre og Hotel Restaurantskolen. I dagene op til messen har eleverne arbejdet med negative og positive fordomme mod de forskellige uddannelser.

- Vores tanke er, at jo mere viden eleverne har om de forskellige uddannelser, jo klogere valg kan de træffe, siger uddannelsesvejleder Jane Charlotte Jensen fra uddannelsesvejledningen i Vallensbæk.

I stedet for den klassiske messeform, hvor man går fra stand til stand, starter Vallensbæks messe med, at eleverne placerer sig ved en uddannelse, de gerne vil høre mere om, og så starter et oplæg på 15 minutter, hvor 9.-klasserne samtidig kan stille spørgsmål. Når tiden er gået, rykker de videre til en ny uddannelse.

- Vi har et ønske om, at eleverne i de 15 minutter får en mere dybdegående viden om uddannelsen og også får talt med nogle elever derfra. I stedet for det dér med, at man er et minut et sted, tager et bolsje, og så går videre, siger Jane Charlotte Jensen.

Sætter tankerne i gang

15-årige Patrick Lykke-Bredfeldt og Melina Farnoosh fra Egholmskolen synes, at messen er med til at gøre dem klogere på det valg, de skal træffe efter nytår.

- Min første tanke var, at jeg gerne ville på HTX, fordi jeg er glad for naturfag. Men jeg spiller også guitar, og nu hvor jeg har hørt mere om STX, synes jeg også, at det lyder rigtig spændende, fordi de har flere forskellige fag. Så det har fået mig til at tænke mere over mit valg, siger Patrick Lykke-Bredfeldt.

For Melina Farnoosh har Greve Gymnasium altid været førstevalget, og det er det stadig. Men hun synes dagen er en god mulighed til at være åben over for de andre uddannelser.

- Jeg synes stadig, det er spændende at høre om, for det kunne jo være, at der kom noget, der ville ændre ved mit valg. Min far vil meget gerne have, at jeg tager HTX, fordi han selv er laborant, og jeg kan også godt lide naturfagene, men han får ikke lov at bestemme, siger hun.

Begge er især glade for, at der er elever med fra de forskellige uddannelser, og Patrick Lykke-Bredfeldt forklarer:

- Det er fedt. De giver et rigtig indblik i, hvordan det er at være der.