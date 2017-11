Elevatorsvigt holdt ikke ældre tilbage på valgsted

I Ishøjs Kultur Cafés store sal i Ishøj Bycenter er der stadig folk, der stiller sig i kø for at afgive deres stemme til kommunal- og regionsrådsvalget. Valgstederne lukker klokken 20, og klokken 18 var stemmeprocenten i bycentret 54 procent, forklarer Kasper Bjering, der er valgstyrerformand på stedet.

Han fortæller, at valghandlingen i salen har foregået stille og roligt uden lange køer. Tidligere på dagen var der dog en time, hvor elevatoren ned til salen i Ishøj Kultur Café ikke virkede. Det betød, at man var nødt til at lave et mobilt stemmeområde ved indgangen til kulturcafeen, så folk, der ikke kunne gå ned af trappen, kunne afgive sin stemme der. Der var dog også ældre borgere, der insisterede på at stemme nede i selve salen, selv om de skulle kæmpe sig ned af trappen.