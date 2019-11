Se billedserie Drengene vurderer, at de har brugt omkring 50 timer på at få deres nye koreografi indarbejdet, inden det går løs på lørdag.

Electric boogie-drenge danser om en plads i TV2's talent-finale

Electric Boogie: Dansemakkerne Oscar og Valdemar er nået til liveshowene i Danmark har talent. På lørdag kæmper de om en plads i finalen.

Der er fuld fokus og timingen sidder lige i skabet, når danseduoen Nuke_N_Sive slår sig løs.

Arme og ben bevæger sig mekanisk, men alligevel er der masser af rytme og liv, når de optræder.

Og dommerne i TV2-programmet Danmark har Talent var da også så begejstrede, at de stemte de to drenge videre til denne sæsons liveshows, da de var til audition tidligere på året.





- Til vores audition fik vi ja fra alle dommerne, men det var der måske 500 andre, der også gjorde, siger 13-årige Oscar Stahlfest, der sammen med 12-årige Valdemar Simbold Jakobsen udgør Nuke_N_Sive.

- Så det var først lige efter sommerferien, at vi fik at vide, at vi var blandt de 35, der skal være med i et af de tre liveshows.

Den nyhed havde drengene selvfølgelig lyst til at dele med venner og bekendte, men de blev bedt om at holde det hemmeligt.

- Jeg havde bare lyst til at fortælle alle, at vi var kommet gennem nåleøjet, siger Valdemar Simbold Jakobsen.

- Men det måtte lige vente lidt.

Det var først flere uger efter, de måtte afsløre, at de var gået videre, og det er først i denne uge, at de må løfte sløret for, at de danser i talentkonkurrencens andet liveshow, hvor de dyster om en plads i finalen.

- Vi drømmer selvfølgelig om at vinde Danmark har Talent, men først og fremmest handler det om at komme videre på lørdag, siger Oscar Stahlfest.

De høje ambitioner bakker drengene op med en ekstra arbejdsindsats, og de fortæller, at de aldrig har trænet hårdere, end de har gjort de seneste måneder.

- Vi bruger nok et sted mellem 15 og 20 timer på at danse om ugen, siger Valdemar Simbold Jakobsen.





Nogle af timerne er i fælleskab med resten af danseholdet, der holder til i Love 2 Dance i Solrød, mens de også har lånt dansesalene til at øve deres koreografi.

- Seerne kan se frem til, at vi har arbejdet på noget helt nyt, som vi aldrig har vist før, siger Oscar Stahlfest, der også forklarer, at begge drenge har brugt tid hjemme på værelserne for at få trinene til at sidde i skabet.

- Vi har aldrig brugt så meget tid på en koreografi, og vi har en god fornemmelse af, at vi er klar til liveshowet, siger Oscar Stahlfest.

Flotte resultater Det er ikke kun i Danmark har Talent, at de to drenge har gjort sig bemærket. Det gør de også til konkurrencer i både ind og udland.

De kan bryste sig at være danske mestre for juniorer, hvor de tilmed har vundet samtlige konkurrencer, de har stillet op til.

Til Europamesterskaberne vandt de bronze, og da der blev afholdt VM blev det til en plads i kvartfinalen.

Disse resultater skal ses i lyset af, at de Oscar og Valdemar kun har dannet par i de seneste otte måneder.

- Vi har den samme humor, og vi kan godt lide at være kreative med vores koreografi, så på den måde passer vi godt sammen, siger Valdemar Simbold Jakobsenx.

Og det var lidt af en tilfældighed, at de to begyndte at danne par. Til en konkurrence i Danmark besluttede de sig for at stille op til electric boogie, og i en pause på tre timer fik de sat en koreografi sammen, som endte med at vinde dem konkurrencen.

- Vi havde begge en makker, som vi dansede hip hop med, men vi havde også lyst til at danse electric boogie, siger Valdemar Simbold Jakobsen.

Vil leve af det Nu er blikket så rettet mod talentkonkurrencen i første omgang, men kigger man lidt ud i fremtiden, så er der ingen tvivl om, hvad Nuke_N_Sive drømmer om.

- Det kunne være fedt, hvis man kunne leve af at danse. Det er det, vi drømmer om, siger Oscar Stahlfest.





Han løfter også sløret for, at deres optræden i Danmark har Talent allerede har givet dem en større eksponering.

- Vi er allerede blevet kontaktet af nogle folk, som gerne vil booke os til noget arbejde, siger Oscar Stahlfest, der afslører, at de skal danse til et stort show for eventbureauet Eventually, og at de skal være med i en musikvideo for et dansk rockband.

Er du blevet spændt på at se, hvad Oscar og Valdemar har at byde på, så kan de opleves i Danmark har Talent, der sendes på TV2 lørdag aften klokken 21.