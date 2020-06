Ekstra puljepenge: Nu kommer der endnu mere sommersjov for børn og unge i Solrød Kommune

Sommerferien står for døren, og i år skal rigtig mange tilbringe de dejlige sommermåneder i Danmark på grund af COVID-19, og heldigvis er der masser af sjove aktiviteter på programmet for børn og unge i Solrød Kommune.

Som noget helt ekstraordinært har Solrød Kommune nemlig modtaget hele 962.000 kr. af Børne- og Undervisningsministeriet til at lave ekstra sommerferieaktiviteter for børn og unge, som både kan være faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring. Pengene kan også bruges til fx deltagerbetaling for de børn og unge, der ikke har økonomi til at deltage i sommeraktiviteter.