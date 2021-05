Eksklusiv koncert med D-A-D

Efter veloverståede koncerter for et siddende publikum i efteråret 2020 er D-A-D klar til at tage tyren ved hornene og bringe store koncertoplevelser ud til danskerne på deres kommende "A Prayer for the Crowd"-turné og D-A-D gør stop ved Portalen onsdag den 19. maj.