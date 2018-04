Eksamen betyder gode tilbud

For hende betyder det en masse arbejde og forberedelse, for kunderne er det en mulighed for at få del i tilbud, der ligger ud over det daglige. En fagprøve er nemlig der, hvor eleven har mulighed for at vise sin kunnen og ekspertise, og for Pernille Rasmussens vedkommende betyder det, at hun deler ud af sin viden om det danske hudplejemærke Beauté Pacifique. Mandag vil være dagen, hvor Pernille Rasmussen har fokus på produkter til mænd, tirsdag har man mulighed for at få scannet sin hud og få en snak med en konsulent fra Beauté Pacifique, og onsdag er der en stor kundeaften med to konsulenter fra hudplejemærket. Torsdag giver Pernille Rasmussen håndmassage, og fredag runder hun ugen af med at tilbyde læbepeelings. Det er Pernille Rasmussen selv, der har planlagt hele ugens forløb, og hun lægger ikke skjul på, at hun er meget nervøs: