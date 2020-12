Torsdag var der meget få mennesker i Waves, der nu skal holde lukket indtil den 3. januar. Dog må dagligvarebutikker som Lidl, Aldi, Bilka, Matas og Normal fortsat holde åbent. Foto: Søren Schaadt Larsen

Ejer af Waves: - Lukning vil få konsekvenser

Sydkysten - 17. december 2020 kl. 11:45 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Nu gik det lige så godt efter genåbningen, og så bliver Waves slået tilbage igen. Storcentret i Hundige var begyndt at indhente noget af det tabte efter forårets nedlukning, men nu skal de fleste af centrets butikker låse dørene igen og må først åbne dem igen den 4. januar, medmindre gårsdagens udmeldte restriktioner bliver forlænget.

Det er endnu en hård melding i et udfordrende år for Waves og andre af landets storcentre.

- Jeg er chokeret, men jeg forstår godt beslutningen ud fra det aktuelle smittetryk. Der er ingen tvivl om, at nedlukningen sætter butikkerne i en ekstraordinært bekymrende situation, fordi mange butikker bliver frataget muligheden for at sælge julegaver, siger Jakob Møller, der er kommerciel direktør i Dades, der ejer Waves.

Han peger på, at butikkerne nu bliver kastet ud i en uvished, og at konsekvensen i værste tilfælde kan være, at butikker i Waves bliver nødt til at lukke. Det kommer dog helt an på, hvor længe centret skal holde lukket og hvordan hjælpepakkerne bliver skruet sammen.

- Der er ingen tvivl om, at Waves og lejerne er sat i en ekstraordinær situation. Det er meget bekymrende, hvordan de skal klare sig igennem, siger Jakob Møller.

Mange af butiksejerne i Waves kan se frem til tabte indtjeninger på et tidspunkt, hvor omsætningen plejer at være stor. Derfor er Dades også klar til at hjælpe. Præcist hvordan er svært at svare på, indtil hjælpepakkerne er helt på plads, forklarer Jakob Møller.

Han betegner 2020 som et historisk og helt ekstraordinært år. Butikshandlen kom godt i gang med året, inden første nedlukning blev beordret og lukkede butikkerne. De efterfølgende måneder efter genåbningen gav en fin fremgang, og butikkerne har i løbet af sommeren og efteråret hentet en del af det tabte.

- Waves er inde i en positiv udvikling, hvor der er kommet nogle gode butikker ind, og sammen med de butikker, der har ligget i centret i årevis, har der været en fremgang. Det er gået bedre, end jeg havde turdet håbe på, siger Jakob Møller.

Julen og nytåret bruges typisk til at tænke over, hvad man ønsker sig for fremtiden, og Jakob Møller har kun én drøm for 2021.

- Det er, ligesom mange andre, at tingene bliver normaliseret igen. Vi er godt på vej med vaccinerne, så vi er positive, siger han.