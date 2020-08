Efterlysning: Mand på cykel er muligt vidne til knivoverfald og påkørsel

Københavns Vestegns Politi efterlyser ældre mand på cykel, som kan have bevidnet en episode på Ishøj Strandvej søndag aften den 26. juli 2020.

Under efterforskningen er det kommet frem, at et vidne - en mand omkring 60-70 år, som kørte på en almindelig herrecykel - er set filme nær gerningsstedet.