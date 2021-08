Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Efterlyser vidner til vanvidskørsel: Mor reddede barn fra påkørsel

Sydkysten - 23. august 2021 Af Søren Schaadt LArsen

En 24-årig mand forsøgte at stikke af fra politiet i weekenden. Det medførte en række farlige episoder, som politiet nu søger vidner til.

En kvinde måtte hive sit barn ind på cykelstien og en anden kvinde måtte foretage en undvigemanøvre, da en vanvidsbilist i weekenden var på turne i Greve.

Den 24-årige mandlige vanvidsbilist blev søndag varetægtsfængslet frem til 14. september, men Midt- og Vestsjællands Politi efterlyser nu vidner til den unge mands farlige kørsel.

Episoden begyndte i Gersagerparken lørdag eftermiddag, hvor Midt- og Vestsjællands Politi så en bil, de ville standse. Den 24-årige mand valgte at trykke på speederen frem for bremsen, og kørte med politiet i hælene rundt i området. Han var blandt andet forbi Lillevangsvej, Eriksmindevej, Godsvej, Hundigecentervej, Hundigevej, Ishøj Stationsvej, Ishøj boulevard og Hundige Strandvej, inden han blev standset kort efter at være kørt ned på Køge Bugt Motorvejen.

Flere steder nåede hastigheden op over det dobbelte af de tilladte.

- På Eriksmindevej, hvor man må køre 60 kilometer, har har han kørt ikke under 160. Han kører videre ad godsvej, hvor 60 er lovligt, her lyder sigtelsen på ikke under 120 kilometer i timen, lyder det fra Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

På Hundige Strandvej måtte en kvinde hive sit barn op i armene og ind på cykelstien for at undgå at blive påkørt, fordi bilen havde retning direkte mod hende. Og da han kører fra Hundige Centervej og ned på motorvejen må en kvindelig bilist undvige, da manden foretager et venstresving ved rødt lys og kører ned på motorvejen.

- De her episoder løfter jo sagen op i straffelovens paragraffer, hvor han i grov uagtsomhed eller grov kådhed har forvoldt fare for folks liv og førlighed, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Han tilføjer, at den vanvittige bilist undervejs gennem byområderne kørte 200 meter på cykelstien, han kørte venstre om et helleanlæg og 500 meter mod kørselsretningen.

Søger vidner Det var den forfølgende politibil, som har observeret de farlige episoder, og derfor ønsker politiet at høre fra folk, der har set den 24-årige mands farlige køretur. Han kørte i en sort Citröen personbil, og har i tidsrummet 14.55 til cirka 15.10 kørt rundt i Greve og Ishøj.

- Vi vil især gerne høre kvindens egen oplevelse af sagen. Men også gerne andre, fordi han har bragt andre folk liv og førlighed i fare, siger Martin Bjerregaard.

Kendt for rådden kørsel Den 24-årige mand er kendt af færdselspolitiet, og det er langt fra første gang, at han gør sig bemærket med rådden kørsel:

- Så sent som i juni fik han en dom i retten i Roskilde, hvor han blev frakendt retten til at køre bil i fire år, siger Martin Bjerregaard. I sagen fra weekenden kan den unge mand lægge en række punkter til det brogede generalieblad. Blandt andet registrerede politiet også, at han kørte over for rødt ni gange og det blev til i alt 15 overtrædelser af færdselsloven.

I forbindelse med anholdelsen blev bilen, nærmest selvfølgeligt, beslaglagt med henblik på konfiskation.