Efterlyser mand på cykel: Har du fundet Flemmings pung?

Sydkysten: 73-årige Flemming efterlyser en venlig mand, der i mandags standsede ham i nærheden af Waves for at høre, om han havde tabt sin pung.

Problemet er, at Flemming havde to punge med.

- Jeg tænkte ikke over, at jeg lige havde hævet penge til mine faste udgifter og lagt i min lille pung, siger han.

- Det var først, da jeg kom hjem, at jeg opdagede, at pungen var væk.

Flemming forklarer, at der ikke er andet i pungen end kontanter, og derfor håber han, at den venlige mand stadig har pungen eller kan fortælle, om han har indleveret den et sted.