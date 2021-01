Se billedserie Anette Eriksen stopper i kommunalbestyrelsen efter 23 år. Foto: Jorgen Bresson DK

Efter udtrædelse: Rokade i Vallensbæks udvalg

Sydkysten - 04. januar 2021 kl. 06:28 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Anette Eriksen har valgt at stoppe efter 23 år i Vallensbæks kommunalbestyrelse, hvor hun gennem årene blandt andet har været formand for Social- og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget samt både 1. og 2. viceborgmester.

Det bliver John Sørensen, der overtager hendes plads i kommunalbestyrelsen, og samtidig bliver der ændringer i de politiske udvalg.

- Jeg vil gerne sige tak for den kæmpe indsats, Anette har gjort i de 23 år, hun har siddet i kommunalbestyrelsen, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Anette Eriksens udtræden medfører en rokade af de konservative medlemmer i kommunens politiske udvalg fra 1. januar, forklarer borgmesteren.

- Det er vigtigt for os at leve op til den kommuneplanstrategi, vi vedtog for tre år siden. Det hold, vi stiller, består af folk, der er tæt på borgerne - og som kan holde kommunalbestyrelsen opdateret om de ønsker, som de enkelte målgrupper har, så vi hele tiden kan udvikle Vallensbæk til den kommune, vi gerne vil have, siger han.

Børne- og Kulturudvalget får Ricky van Overeem som ny formand.

- Udvalget kommer i fremtiden primært til at beskæftige sig med skoler og dagtilbud og skal arbejde i endnu højere grad på at skabe et udviklende børne- og ungeliv. Ricky har selv børn i skolen og kender til situationen som forælder, siger Henrik Rasmussen.

Der sker også ændringer i Folkeoplysningsudvalget, hvor Anette Eriksen indtil nu har været formand.

- Vi vil rigtig gerne leve op til vores vision om have vilje til ildsjæle. Vi vil være tæt på frivilligheden og alle de aktive mennesker i vores kulturliv. Og derfor er jeg rigtig glad for, at Morten Schou Jørgensen har påtaget sig opgaven med at være formand for Folkeoplysningsudvalget, siger Henrik Rasmussen.

Ny 2. viceborgmester bliver Jytte Bendtsen, og nyt medlem af Økonomiudvalget bliver Morten Schou Jørgensen.

John Sørensen indtræder i Børne- og Kulturudvalget i stedet for Morten Schou Jørgensen og i Social- og Sundhedsudvalget i stedet for Ricky van Overeem. Der er ingen ændringer i Teknik- og Miljøudvalget.