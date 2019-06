Se billedserie Det var ikke første gang, at borgmester Henrik Rasmussen sad i en Gravko. Foto: Emil Kristensen.

Efter mere end to års ventetid: Institution endelig på trapperne

Sydkysten - 11. juni 2019 kl. 14:19 Af Emil Abkjær Kristensen

Vallensbæk: Det var helt tydeligt, at det ikke var første gang, at borgmester Henrik Rasmussen (C) sad i førerhuset på en gravko, da første "spadestik" til den nye institution Birkely blev taget.

Roligt og sikkert satte han grabben i jorden og gravede den første bunke jord op, som et symbol på, at byggeriet nu er i gang, Men en bekymring bredte sig dog i ansigtet, da noget, der mindede om en ledning, blev revet med op fra jorden.

-Tillykke med det nye hus, sagde han lidt beklemt fra førerhuset og tilføjede.

-Nu har jeg nok taget al strømmen.

Han kunne dog ånde lettet op, da der ikke var tale om en ledning, men i stedet et gammelt vandrør, som havde udtjent sin værnepligt.

-Man når da lige at blive bekymret, for det var ikke meningen, at der skulle ligge noget der, siger Henrik Rasmussen.

Da bekymringen havde lagt sig, blev der igen tid til, at borgmesteren kunne glæde sig over udsigterne til et nyt børnehus i Vallensbæk, der efter planen skal stå færdig mandag 24. februar 2020.

-Det har været en lang proces, men nu kan vi så småt se enden på det, siger Henrik Rasmussen.

Birkelys gamle hus blev for et par år siden ramt af en vandskade, og her blev det besluttet, at det bedre kunne betale sig at bygge et nyt hus, istedet for at renovere det gamle. Derfor blev den gamle institution revet ned, og børn og pædagoger blev genhuset i en midlertidig bygning. Der har de haft til huse i lidt mere end to år efterhånden.

Derfor ser institutionsleder Judy Svendsen også frem til, at den nye bygning bliver bygget.

-Jeg glæder mig sindssygt meget. Det gør vi allesammen, siger Judy Svendsen, der har været Birkelys leder i 10 år og sammenlagt været ansat i 23 år.

-Når vi endelig kan flytte ind, vil vi have været genhuset i tre år, så det bliver rart at komme på plads, tilføjer hun.

Hun og kollegaerne kan se frem til en mere moderne institution, hvor der bliver plads til aktiviteter for børnene. To alrum, et sprogrum og et rum til lur og træning, er der blandt andet blevet plads til.

-Den nye institition er tilpasset det pædagogiske arbejde, vi laver i dag, og vi får nogle rigtig gode rammer, siger Judy Svendsen.

-Den gamle bygning var måske fra 70'erne, og her var det nok nogle andre behov, der blev bygget efter, tilføjer hun.

Mens Judy Nielsen glæder sig til de indvendige rammer, så har borgmester Henrik Rasmussen nogle visioner for, hvordan området udenom kan bruges. Der ligger flere institutioner i området, og derudver er der også et ældrecenter. Derfor håber borgmesteren på at kunne etablere et parkområde, hvor børn og ældre kan mødes.

-På den måde kan børn og ældre få glæde af hinanden. Og man kan se, hvor meget børn betyder for livskvaliteten blandt ældre. Jeg håber, at vi på sigt kan skabe rammerne for, at generationerne kan mødes, siger Henrik Rasmussen.

Han understreger dog, at det indtil videre er et håb, og at der ikke er nogen konkrete planer på tegnebrættet.