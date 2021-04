Se billedserie Jytte Falck og Ole Christiansen fortæller, at de har brugt nedlukningsperioden på at male, renovere og gøre hovedrent. Foto: Emil Kristensen

Send til din ven. X Artiklen: Efter knap fem måneders nedlukning var der igen kolde øl og god stemning på Gordons Pub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter knap fem måneders nedlukning var der igen kolde øl og god stemning på Gordons Pub

Flere stamgæster havde lagt vejen forbi Gordons Pub onsdag middag, hvor gensynsglæden var stor

Sydkysten - 21. april 2021 kl. 15:32 Af Emil Abkjær Kristensenemil.kristensen@sn.dk Kontakt redaktionen

Vidste man ikke bedre, skulle man næsten have troet, at Gordons Pub i Ishøj Bycenter stadig var lukket ned onsdag formiddag.

De havde ikke gjort meget væsen af sig, og man skulle faktisk helt hen og kigge gennem de delvist matterede glasdør, før det stod klart, at der rent faktisk var mennesker derinde.

Her sad de og hyggede sig, og glædede sig over, at de igen kunne nyde en kold øl og en smøg i hinandens selskab.

- Det er dejligt, at man igen kan komme herned og være en del af fællesskabet. Det har været en svær tid, hvor vi ikke rigtig har kunnet mødes og snakke sammen, siger Michael Sørup, der havde taget plads ved siden af Teddy Petersen i baren.

Også Teddy var glad for at være tilbage.

- Jeg har glædet mig til at se allesammen igen, siger han.

Hos bestyrer Jytte Falck har nedlukningsperioden betydet, at hun næsten har glemt, hvordan kasseapparatet virker, til gengæld er der næsten ingen slinger i valsen, da to stamgæster træder ind ad døren, og viser deres coronapas.

- Uhhh. Det er en Tuborg til dig og en Classic til dig, ikke?

- Jo tak, lyder svaret.

Jytte Falck har ligesom kunderne talt ned til genåbningsdagen.

- Det er så dejligt at være tilbage. Det har næsten været som et fængsel at gå rundt derhjemme under nedlukningen, siger hun.

Det samme gælder tjener Ole Christiansen.

- Vi har jo allesammen glædet os siden 7. december, hvor vi blev lukket ned. Vi er jo allesammen sociale mennesker, der arbejder og kommer hernede, så det har været hårdt ikke at se hinanden, siger han.

På Gordons Pub må der på grund af restriktionerne være 32 personer ad gangen, og man skal enten fremvise coronapas eller en negativ coronatest for at komme ind. Derudover skal der bookes bord, og onsdag middag, da Sydkysten lægger vejen forbi, er der allerede fuldt booket til eftermiddagserveringen.

- Mange har sørget for at booke et bord eller en plads i baren, så de kan komme ned og få en øl efter fyraften, siger Ole Christiansen.

- De har alle sammen set frem til at komme herned igen.