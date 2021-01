Efter forsøg på »snyd« i Socialdemokratiet: - Vi kan ikke undersøge sagen nærmere

Der var stor interesse for at blive medlem af Socialdemokratiet i Ishøj, da der sidste år skulle peges på partiets spidskandidat til det kommende kommunalvalg. Arkivfoto.

Politik. Formand for Socialdemokratiet i Ishøj, Henning Bjerre, kalder det et forsøg på snyd, at 33 personer forsøgte at melde sig ind med ét kreditkort og fra en enkelt ip-adresse.

Et ønske om at få indflydelse på resultatet, da Socialdemokratiet i Ishøj i november skulle pege på en spidskandidat til det kommende kommunalvalg, fik uhørt mange til at melde sig ind i den lokale partiforening.

Partiforeningen voksede fra 257 medlemmer til 422, efter de havde sagte goddag til 165 nye medlemmer.

Medlemstallet kunne have været større. På et tidspunkt i forløbet op til urafstemningen forsøgte 33 personer at melde sig ind ved at bruge det samme kreditkort og den samme IP-adresse. Af dem valgte kun fire at blive medlem, da de fik at vide, at de skulle melde sig en personligt. Det fortæller Henning Bjerre, formand for Socialdemokratiet i Ishøj, der kalder det et forsøg på at snyd.

- Det er nærliggende at sige, at der er tale om et forsøg på snyd, hvis man forsøger at melde sig ind, men ikke ønsker at være medlem, når man personligt skal melde sig ind, siger han.

- Det blev heldigvis stoppet, inden afstemningen, tilføjer han og nævner i samme ombæring, at det næppe havde rokket ved det endelige resultat, hvor Merete Amdisen blev valgt med 206 stemmer. Næstflest stemmer fik nuværende borgmester Ole Bjørstorp med 96, mens tredje og sidste kandidat Annelise Madsen fik 67 stemmer.

Kan ikke komme sagen nærmere Henning Bjerre fortæller, at så vidt han ved, så var der tale om personer med navne, der kunne tyde på anden etnisk herkomst end dansk. Nærmere kan Socialdemokratiet ikke komme på at finde ud af, hvem der muligvis har forsøgt at snyde.

- Vi har undersøgt sagen så meget, som vi kan. Men det er ikke muligt at finde ud af mere, fordi GDPR-lovgivningen betyder, at vi ikke har adgang til oplysningerne, siger Henning Bjerre.

På trods af forsøget på at snyde med afstemningen, glæder formanden sig over de mange nye medlemmer, og han håber, at partiet kan holde på dem, når igen opkræves kontingent.

- Vores erfaring viser, at mange melder sig ind, når der er vigtige afstemninger, men så falder de fra igen, når den næste regning skal betales, siger Henning Bjerre.

- Men hvis vi kan holde på nogle af den nye medlemmer, så er det positivt.