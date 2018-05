Nedrivningen af sidebygningerne på bagsiden af Greve Strandkro er i fuld gang. Til højre ses de sidste rester af den gamle biografsal og til venstre dele af festlokalerne.

Efter brand: Restaurant genåbner snart

Sydkysten - 28. maj 2018 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag nat i pinsen udbrændte sidebygningerne til Greve Strandkro ved en voldsom brand.

Politi, brandmyndigheder og Beredskabet gjorde alt, hvad de kunne for at slukke branden, og det lykkedes at begrænse ilden så den ikke fik fat i hovedbygningen eller omkringliggende ejendomme. Det er endnu uvist præcist hvor og hvordan branden opstod, og en redegørelse afventes fra myndighederne som fortsat arbejder på stedet.

Ingen personer kom noget til under branden

- Trods myndighedernes store indsats har vi desværre måttet træffe den sørgelige beslutning at rive den gamle historiske biograf ned og de tilstødende festlokaler. De er simpelthen ikke til at redde og dygtige fagfolk arbejder i disse døgn på, at fjerne de ødelagte sidebygninger, udtaler ledelsen og ejerne af Global Revision, der tillige er medejere af bygningerne, og fortsætter: - Vi er utroligt taknemmelige for, at ingen personer kom til skade og at vores hovedbygning slap med skrækken, selvom ilden kun var få meter derfra. Vi har kun ros tilovers for brandmandskabet som slukkede branden og forhindrede at den bredte sig. Uden deres indsats var alt uden tvivl brændt ned.

Greve Strandkro er blevet gennemrenoveret siden overtagelsen i 2010 og huser i dag pizzeria, sushirestaurant og festlokaler foruden Global Revisions egne kontorlokaler på førstesalen.

- At vores smukke bygning ikke har fået større skader, er næsten uforståeligt, hvis man så branden. Heldigvis er vores lokaler stort set intakte og vi forventer derfor, at der kun vil gå en uges tid eller to, før vi igen kan benytte vores kontorlokaler på førstesal, udtaler ledelsen.

I første omgang vil istandsættelse af hovedbygningen være førsteprioritet, så restaurationsgæster igen kan nyde pizzaer og sushi i det dejlige sommervejr, og det forventes, at pizzeriaet kan åbne igen inden for få dage. Værre ser det dog ud for sushirestauranten som var tættere på branden og under brandslukningen fik større skader. Der forventes derfor en del mere arbejde med at få sushilokalerne op at køre, før dørene igen kan slås op.

For sidebygningernes grund er det endnu uvist hvad der skal ske. Ejerne vil bruge sommeren på at sunde sig over chokket over den voldsomme brand og så småt begynde at undersøge, hvilke muligheder der er for opførsel af nye bygninger. Den unikke og smukke placering har allerede givet et væld af idéer.