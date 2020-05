Brohuset, Ishøjs sundhedshus, kommer også til at lægge lokaler til øjenlæger. Arkivfoto

Efter afvisninger: Øjenlæger får ydernummer i Ishøj

Sydkysten - 06. maj 2020 kl. 05:55 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To øjenlæger, som længe har haft lyst til at blive en del af Brohuset i Ishøj, kan nu så småt begynde at indrette deres klinik. Samtidig kan Ishøj Kommune glæde sig over, at lange forhandlinger har båret frugt.

Regionen Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng har valgt at give grønt lys, så øjenlægerne kan få et ydernummer i Ishøj - indtil videre midlertidigt, indtil regionen udarbejder en ny praksisplan.

- Vi er rigtigt glade for. Det betyder at de to øjenlæger, som vi havde fundet, de nu kan få deres klinik, siger Merete Amdisen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune har længe forsøgt at overbevise Region Hovedstaden om, at de to øjenlæger skulle have et ydernummer i Brohuset, mens regionen afviste at det kunne lade sig gøre.

Det var dyrt, der var øjenlæger nok på Vestegnen, og det var ikke en del af praksisplanen, var grundene.

- Vi har forhandlet med regionen. Det har taget noget tid, men nu har de i regionsudvalget vedtaget den løsning, som var bedst for os. Den giver os mulighed for at indgå en lokalaftale med øjenlægerne, siger Merete Amdisen.

Hun understreger, at øjenlægerne er vigtige for Ishøj, da der er langt til nærmeste øjenlæge og mange patienter.

- Der er meget få speciallæger i det, man i regionen kalder planområde syd, som er det område, vi ligger i. Det betyder, vores borgere har langt til eksempelvis nærmeste øjenlæge, forklarer Merete Amdisen.

En øjenlægeklinik er specielt vigtig, fordi Ishøj er den kommune i regionen med den højeste andel med diabetes - en sygdom, som ofte medfører øjenproblemer. Det betyder også, at der er ventetid og lang transport, når man som borger i Ishøj skal til øjenlæge.

- Den kommunale vinkel er, at vi er utroligt glade for samarbejdet med regionen, og jeg håber det kommer vores borgere til gode og håber det kan udligne noget af den ulighed, der er i forhold til adgangen til speciallæger for borgerne på Vestengen, siger Merete Amdisen.

Flere regionsrådspolitikere har i forbindelse med sagen været forbi Brohuset, for at se de faciliteter, som Ishøj Kommune er ved at bygge op, og Merete Amdisen mener, at rammerne har været med til at skaffe kommunen speciallægerne.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at de gode rammer og de sundhedsmæssige argumenter har været fremmende for beslutningen, siger hun.

Ydernummeret kommer til at koste regionen 3,1 millioner kroner årligt, og kommer til at køre som en forsøgsordning frem til regionen iværksætter en ny praksisplan.

Inden øjenlægerne kan flytte ind, skal regionsrådet behandle sagen, men da sagen allerede er behandlet af Regionen Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, er der oftest tale om en ren godkendelsesprocedure.