Send til din ven. X Artiklen: Efter afgørelse: Overvejer ny fremtid for erhvervsområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter afgørelse: Overvejer ny fremtid for erhvervsområde

Sydkysten - 30. marts 2021 kl. 12:26 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen

Kommunen og borgmesteren ved at undersøge, hvad der nu skal ske med erhvervsområdet nord for Egeskovvej, hvor der indtil for nyligt var planlagt at bygge 518 boliger.

- Nu skal vi i dialog med de, der ejer grundene. Vi har gjort en ihærdig indsats med ejerne for at få dem til at lave et fællesprojekt. Derfor har de lavet det her oplæg, som alle ejerne kan se sig ind i. Nu skal vi se, om de vil kaste flere penge efter det. Vi har været hårde på vores krav, om at de skulle samarbejde, så man får et samlet projekt, siger borgmester Henrik Rasmussen (K).

- Vi vil gerne have hele erhvervsområdet væk på en gang. Og vi vil gerne have, at det bliver et ensartet område. Ellers bliver det sådan, at så begynder den ene at bygge boliger, og så er der lagerhoteller ved siden af. Det går jo ikke, siger Henrik Rasmussen.

Var blevet rådgivet

Planklagenævnet afgjorde, at lokalplanen, der skulle gøre det store byggeri muligt, var ulovlig og annullerede den.

På kommunalbestyrelsesmødet for nyligt, orienterede borgmesteren om sagen og forklarede, at man var blevet rådgivet i forbindelse med udarbejdelsen af den nu afviste lokalplan:

- Vi har haft en rådgiver, Moe Akustik, på, til at hjælpe med at udforme lokalplan. Og der er sket en reel fejl, desværre, lød det fra borgmesteren. Han peger på, at fejlen ligger i, at man i lokalplanen havde klassificeret området som blandet bebyggelse, som skulle omdannes til byområde, mens Planklagenævnet har afgjort, at der er tale om ny bebyggelse, hvilket betyder, at man skal leve op til strengere støjkrav.

Borgmesteren og kommunen har kigget Planklagenævnets afgørelse om lokalplan 102 Vallensbæk Byhave grundigt igennem:

- Vi kan se nu, at lokalplanen ikke lever op til det, der var vores intention. Den var, at der skulle bygges nogle lækre boliger, hvor alle krav selvfølgelig skulle overholdes, også grænseværdier for trafikstøj, siger Henrik Rasmussen.

Ikke gratis

Henrik Rasmussen fortæller, at han endnu ikke har talt med grundejerne om, hvad det har kostet dem, at lokalplanen blev afvist:

- Alt det, der er lavet er jo ikke gratis. At lave sådan nogle projekter og komme så langt er jo ikke gratis, siger borgmesteren.

Han fortæller, at lige nu er grundejerne, der har bolden i forhold til, hvad der skal ske:

- Vi sætter ikke noget i gang. Når ejerne kommer med forslag, så må vi forholde os til, hvad vi så gør. Jeg er spændt på, om de stadig kan være samlet om et fælles projekt, siger Henrik Rasmussen.

- Det kræver initiativ fra ejerne også. Vi kan jo ikke begynde, at disponere over andre folks grunde, siger borgmesteren.