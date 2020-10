Ebba skal kæmpe for kvinderne

Ebba Neimann Rasmussen bor i dag med sin mand i Ishøj efter at have været bosiddende i Mosede i 27 år, hvor hun også har været sognepræst. I sommer fratrådte hun stillingen ved Mosede Kirke og virker nu som præstevikar i forskellige sogne.

udtaler:

- Zontas mål, at styrke kvinder til bedre muligheder, er væsentligt og skal også stå i front for den periode, jeg er formand. Både lokalt, nationalt og internationalt skal vi støtte projekter, der forbedrer kvinders vilkår og stilling i samfund og familie. Desuden har jeg i fokus at skaffe flere medlemmer til den lokale klub og dermed skabe et godt netværk for aktive kvinder fra Køge Bugt området.