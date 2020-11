Du kan give bidrag til Lions julehjælp

Når du ankommer til Rema 1000, kan du få en ønskeliste med forskellige varer, du kan købe til Lions. Kryds den eller de varer af, du vil donere og betal for dem sammen med dine egne varer. Du kan også donere et gavekort.

Du kan også støtte Lions Julehjælp ved at donere din flaskebon, som du kan lægge i postkassen ved flaskeindleveringen. Du kan også hjælpe ved at sende et beløb via MobilePay til nr. 61549.