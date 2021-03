Drop-in-påske i Havdrup Kirke

I disse dage kan man komme i kirken i tidsrummet fra kl. 10-12 uden krav om tilmelding. Der må være 6 kirkegængere i kirken ad gangen, og graverne sørger for, det bliver overholdt. De har også sat borde og stole op på kirkegården, så man har mulighed for at sidde og vente, til der er plads. Det er en god ide at tage både tæppe og kaffe med hjemmefra for at holde varmen.