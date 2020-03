Dronningegave udstilles i Havet

Vallensbæks 3.-klasser har været flittige med malerpenslen de sidste par uger. Eleverne har nemlig arbejdet på at give deres bud på et vaskeægte "Dronningemaleri".

Anledningen er dronning Margrethes 80-års-fødselsdag den 16. april. Her har Kommuners Landsforening givet alle landets 3.-klasses-elever til opgave at male et maleri, der er en dronning værdig. Det skal munde ud i en stor fællesgave med et maleri fra hver kommune.

Svaner og farver

Med støtte fra billedkunstlærere har eleverne arbejdet sammen to og to om at lave et maleri. Hvert maleri indeholder to elementer: Noget fra dronningen og noget fra Vallensbæk Kommune.