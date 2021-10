Se billedserie Bjarke Christensen er for nylig blevet valgt til formand for bestyrelsen, men før det var han som menigt medlem tovholder på udviklingsplanen. Foto: Emil Kristensen

Drømmer stort: Havnebad og koncerter i marinaen

Sydkysten - 24. oktober 2021 kl. 06:26 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Forestil dig, at du sidder på græsset i et amfiteater, og på scenen spiller en af dine favoritmusikere, bag den strækker Strandparken sig. Du drejer hovedet til højre og spejder nu ud over Køge Bugt, men inden du lader blikket forsvinde i horisonten, kigger du på børnene, der plasker i havnebadet i aftensolen, mens voksne slentrer roligt på den cirkelformede flydebro, der omkranser bassinet.

Du får øje på din ven, som kommer gående med to kolde drinks i hånden, som er hentet i en af de mange mobile boder og gadekøkkener bag scenen og sammen sidder i og nyder de sidste sange, mens sommerhimlen farves lyserød.

Hvis du synes, det lyder lækkert, så vil du helt sikkert glæde dig over de visioner, havnebestyrelsen har for Greve Marina i fremtiden. De vil nemlig bringe havnens tredje ø, Dykanden, i spil, som de gerne vil have til at ose af liv på lige fod med de to nuværende øer, Mågen og Hejren.

- Helt overordnet handler vores visionsplan om at åbne havnen op. Den skal være til for alle borgere og ikke kun dem, der har en båd liggende hernede, siger Bjarke Christensen, bestyrelsesformand i Greve Marina.

- Marinaen skal være for alle, der elsker friluftslivet omkring vandet, om der er tale om sejlere, vinterbadere, kajakroere eller bare folk, der kan lide at gå en tur ved vandet, så skal der være plads til dem, siger han.

Havnebad og restaurant

Men pladsen på havnen er ved at være trang, og det er netop derfor, der nu er en plan om at tage den tredje ø i brug, som blev skabt af det materiale, der blev gravet op, da havnen blev etableret i slutningen af 1970'erne.

- Der er efterhånden kommet så mange, der er interesseret i havnemiljøet, og vi har brug for nogle mange flere kvadratmeter. For fire år siden startede vinterbaderne her nede og under coronapandemien fik folk for alvor øjnene op for havsport som SUP og kajakroning, siger Bjarke Christensen.

Netop vinterbaderne vil helt sikkert glæde sig, hvis de store planer bliver realiseret. For i forlængelse af øen Dykanden er der planer om at etablere "Livets cirkel" - et rundt havnebassin, der omkranses af en flydebro, som kan bruges hele året rundt.

Om sommeren kan man bade, og i planen er der lagt op til, at det bliver muligt at etablere svømmebaner på 50 meter, så kommunens triatleter og ironmen kan få sig noget træning.

På Dykanden etableres der omklædningsfaciliteter og sauna til dem, der ynder at tage en dukkert i vintermånederne, og midt på øen er det planen, at bådene kan stå opmagasineret vinteren over.

- Dykanden skal være multifunktionel, så man kan have både på land om vinteren, mens man om sommeren kan arrangere teater, koncerter eller noget helt tredje. Arkitektonisk vil vi gerne have, at den kommer til at fremstå som en del af naturen, siger Bjarke Christensen.

Det betyder blandt andet, at den restaurant, som bestyrelsen mener, kan etableres, skal bygges ind i den vold, der kommer til at omkranse øen.

- Havnens tre øer vil komme til at tjene hver sit formål. Mågen bliver den rolige og traditionelle lystbådehavn, mens Hejren er smeltediglen, hvor foreningsliv og erhvervsliv bor side om side. Dykanden bliver med fokus på arrangementer og det rekreative liv ved vandet, siger Bjarke Christensen.

Håber på kommunens hjælp

For at Dykanden kan tages i brug, som bestyrelsen har planer om, skal der først laves kloakering og køres jord på, så den hæver sig 70 centimeter yderligere over havoverfladen. Derudover skal der graves en ny sejlrende, så de store både, som bådforhandlere Princess sælger, kan komme ud, og der skal bygges en dæmning, der forbinder Dykanden med øen Hejren.

Dertil kommer alle de faciliteter, de gerne vil have bygget.

- Uden restauranten, som en privat investor selv skal etablere, så løber projektet op i 14-15 millioner kroner, siger Bjarke Christensen.

Havnebestyrelsen har allerede brugt nogle penge på arkitekttegninger og udvikling, men de får brug for hjælp, hvis det hele skal kunne realiseres. Planen er, at havnen spæder til, derudover skal der søges fondsmidler, men vigtigst er det, at kommunen er med på idéen.

- Jeg vil tro, at kommunen skal være villig til at finansiere halvdelen, hvis projektet skal realiseres, lyder det fra Bjarke Christensen, som også synes det er rimeligt, at det er dem, der får glæde af området, der er med til at betale det.

- Det er som sagt et projekt, som er til glæde for alle Greves borgere, og det håber vi, kommunen har en interesse i at støtte. Samtidig er det kommunal jord, vi ligger på, så enhver forbedring af området, vil i sidste ende være en forbedring af kommunalt område, siger Bjarke Christensen.

Dykanden har et areal på 10.000 kvadratmeter og med etableringen af havnebassinet - "Livets cirkel" bliver der yderligere 5.000 kvadratmeter at boltre sig på.

Bjarke Christensen har allerede fået et tilbud, og fortæller, at det vil tage omkring to år fra arbejdet går i gang til den nye ø står færdig. Men først skal pengene til projektet findes.