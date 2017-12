Se billedserie 18-årige Nikolaj Wulff og 15-årige Gülay Kütük fra Ishøj sigter mod at uddanne sig som brandmand. De har begge tidligere været igennem det brandkadetforløb, som Helhedsplanen i Vejleåparken står bag og var fredag den 1. december inviteret til at holde tale, da otte nye "ildfluer", som de hedder, fik bevis på, at de har gennemført brandkadetforløbet. Foto: Anders Dall

Drømmer om at blive brandmand

Sydkysten - 07. december 2017 kl. 09:47 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15-årige Gülay Kütük var fredag tilbage på Strandgårdskolen, som igen lagde asfalt til afslutningen på en uges brandkadetforløb for otte Ishøj-elever. Det er Helhedsplanen i Vejleåparken, som i samarbejde med Østsjællands Beredskab står bag forløbet, der både er målrettet elever på 6. og 7. årgang og de lidt ældre på 8. og 9. årgang. Fredag var det de yngste, der med et opvisningsshow i Strandgårdskolens skolegård viste, hvordan man slukker ild og giver førstehjælp. Øvelserne var velkendte for Gülay Kütük. Hun har tidligere gennemført begge forløb i de to målgrupper og var så glad for det, at hun sidste år til Lokalavisen Sydkysten fortalte, at hun gerne vil være brandmand.

- Min drøm er stadig den samme, sagde Gülay fredag, efter at hun havde holdt tale til de små brandkadetter efter opvisningsshowet. Hun går i 9. klasse på Gildbroskolen, startede for nylig i Greve Ungdoms Brandvæsen og planlægger at tage frivillig værnepligt i Beredskabsstyrelsen så hurtigt som muligt.

- Jeg kan godt lide at arbejde hårdt, og jeg har ikke fundet et andet arbejde, der er ligeså fysisk og mentalt hårdt. Der er ikke andet, der interesserer mig, uddybede hun og lagde vægt på betydningen af at deltage i brandkadetforløbene:

- Jeg lærte mig selv at kende, og det åbnede op for, hvad jeg ville i min fremtid.

Life changer Ligesom Gülay var 18-årige Nikolaj Wulff også inviteret til at holde tale for de nye brandkadetter. I 2014 gik han på Vibeholmskolen og var igennem et tilsvarende forløb, der viste sig at være alt andet end en uge fri fra skole:

- Det var en life-changer. Man kom ind og tænkte: Fedt at få fri for skolen, og så tænker man, at det her er noget, man gerne vil gøre resten af livet - og så sætter man næsen op efter det. At lære sig selv bedre at kende og arbejde som et hold, det synes jeg er rigtig spændende, sagde han.

Samme år meldte Nikolaj sig ind i Greve Ungdoms Brandvæsen, hvor han har været lige siden, og når han er færdig med sin uddannelse som sikkerhedsvagt på Next - Uddannelse København i Glostrup, er planen klar:

- Når jeg er faglært sikkerhedsvagt, er det direkte ind på Beredskabsstyrelsen med henblik på at blive brandmand, understregede han.