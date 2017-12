En dengang 16-årig dreng blev truet til at registrere dankortet på sin Mobilepay, Foto: Free/Johansen Linda

Dreng truede 14-årig med at hugge hånden af ham: Nu skal han i retten

Sydkysten - 16. december 2017 kl. 14:06 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En blot 15-årig dreng skal i næste uge møde i Retten i Roskilde, hvor han er tiltalt for flere voldsomme episoder mod jævnaldrende.

I slutningen af april afpressede han ifølge anklagen en dreng på Bryggerstien i Tune sammen med en ukendt medgerningsmand. Her sagde han blandt andet til sit offer, at "hvis (navn udeladt, red.) ikke betalte 12.000 kr. eller tog et lån på 200.000 kroner og betalte dem 2/3 af dette beløb, ville det blive værst for ham selv."Samtidigt krævede han at få udleveret offerets dankort og Nem-ID.

Senere samme aften brugte han dankortet til at true en dengang 16-årig dreng til at registrere dankortet på sin Mobilepay, så den 16-årige kunne overføre penge til den 15-årige og hans medgerningsmænd - en af dem er ifølge anklagen en 17-årig dreng, som er tiltalt for dette forhold sammen med den 15-årige. Den 16-årige endte med at komme af med 5200 kroner, en pung, en Ipad og en mobiltelefon og blev til gegæld truet med, at han godt vidste, hvad der ville ske, hvis han nævnte den 15-åriges navn.

Tre dage senere tvang den 15-årige, igen sammen med en ukendt medgerningsmand, en 17-årig pige til at udlevere sin telefon, mens han opsøgte det 16-årige offer fra førnævnte episode på dennes bopæl.

I slutningen af august var det så en angivelig gæld på 15.000 kroner, der fik den 15-årige til at se rødt over for en anden 16-årig dreng i Greve Midtby Center. Sammen med en ukendt medgerningsmænd slog den 15-årige den 16-årige flere gange i hovedet og på kroppen, og bagefter blev offeret truet med at blive slået ihjel, hvis han ikke betalte.

I en af de følgende dage var det så en 14-årigs tur til at komme i den 15-åriges søgelys. Ved to episoder fik drengen både stjålet sin pung og blev truet med at få hugget hånden af, stenkast gennem hans ruder, og at han ikke kunne færdes sikkert på vejene, hvis han ikke betalte 40.000 kroner.

Endelig er han tiltalt for en aften i august at have tævet endnu en 14-årig dreng samt for et mindre tyveri og for at have været i besiddelse af mobiltelefoner under sin varetægtsfængsling på den sikrede døgninstitution Stevnsfortet. Sagen kommer for retten mandag og onsdag i næste uge.