Se billedserie Dorthe Henriksen, som bor i ældreboligerne på Kærbo, kan godt komme gennem døren, men kan ikke komme over dørtærkslen fra den anden side. Derfor kan hun ikke aflevere skrald i den skraldespand, som er stillet op. Hun er endnu ikke visiteret til affaldsafhentning. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Dorthe i uholdbar situation: - Jeg kan ikke komme ud til skraldespanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dorthe i uholdbar situation: - Jeg kan ikke komme ud til skraldespanden

Sydkysten - 03. september 2020 kl. 19:09 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg kan ikke længere aflevere mit affald selv, nu lægger jeg det her under affaldsskakten, fortæller Dorthe Henriksen, som bor i ældreboligerne på Kærbo i Ishøj.

Årsagen til, at hun lægger dem under skakten er, at den ikke længere må bruges af hygiejniske årsager, og beboerne i ældreboligerne i stedet skal aflevere affaldet i en stor skraldespand, som står i trappeopgangen få meter derfra.

- Men der kan jeg ikke køre ud, forklarer Dorthe Henriksen, som sidder i kørestol og kan ikke køre over det dørtrin, der er ud til trappeopgangen.

- Det kan folk med rollator heller ikke, siger hun og kalder affaldssituationen på Kærbo uholdbar.

- Selv hvis jeg kunne komme ud til skraldespanden, så ville jeg have besvær med at løfte låget, siger Dorthe Henriksen.

Lederen af Kærbo, Lene Bonde Stürup, forklarer, at de har lukket affaldsskakten af hygiejniske årsager:

- Skakterne er utroligt uhygiejniske. Vi har været nødt til at finde andre løsninger, derfor har vi sat muligheder for at komme af med affald andre steder. For eksempel i trappeopgangen, siger hun.

At affaldsskakter er ved at være fortid, ser man efterhånden mange steder, og flere boligselskaber er ved at lukke for at smide affaldet gennem det lille hul i væggen.

Men selv om man tager muligheden for aflevere skraldet i en affaldsskakt, så skal beboerne fortsat selv komme af med skraldet, medmindre de har andre ordninger, hvilket Lene Bonde Stürup finder helt naturligt:

- Boligerne er at sidestille med almindelige boliger, forklarer hun, men anerkender samtidig, at flere kan have fået svært ved at komme af med affaldet, ligesom Dorthe Henriksen.

- Så kan borgerne i ældreboligerne blive visiteret til hjælp til at få båret deres skrald ud. Så vil personalet tage affaldet for beboerne, forklarer Lene Bonde Stürup, som lader forstå, at flere beboere er ved at blive visiteret til hjælp med affaldet efter man har lukket affaldsskakten.

- Det er noget, der er gået i gang, siger hun.

Hun er også lydhør overfor, hvordan man kan gøre affaldsafleveringen mere fleksibel, men erkender, at det kan blive svært:

- Jeg ved ikke om ordningen i trappeopgangen fortsætter, forklarer Lene Bonde Stürup.

Plejecentret og ældreboligerne er ved at gå over til mere affaldssortering, og derfor er affaldet en problemstilling, som man netop nu har fokus på.

Lene Bonde Stürup mener ikke, at det er en mulighed, at aflevere skraldet under affaldsskakten:

- Man skal jo ikke lægge det der. Det skal ud i skraldespanden, siger hun.

- Men altså, når man ikke selv kan lægge det ud i skralden... Jeg kan jo ikke ringe hver gang, jeg skal aflevere skrald. Og det skal heller ikke ligge her og lugte. Jeg er ikke den eneste, der lægger skraldet her, siger Dorthe Henriksen. Hun har heller ikke hørt noget om, at hun skulle være visiteret til afhentning af skrald:

- Jeg aner det ikke, det har jeg ikke fået noget at vide om. Jeg afleverer det fortsat selv, siger hun og ærgrer sig over skraldesituationen på plejecentret.

- Det virker som om man ikke rigtigt ved, hvad man skal. Jeg foreslog, at de kunne lave et eller andet ned i kælderen. Mange af os kan klare at køre ned i kælderen med elevatoren, hvor vi har en stor beholder med pap. Der kunne man godt lave flere beholdere til affald, forklarer Dorthe Henriksen, som håber på en god ordning, hvor hun undgår at skulle bevæge sig for langt for at aflevere sit skrald.