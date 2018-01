Donerede sin pant ved en fejl: Så tog han sagen i egen hånd

En 79-årig mand fra Solrød havde det tilsyneladende meget skidt med at have støttet den gode sag, da han lørdag formiddag var kommet til at trykke på donationsknappen efter at have afleveret pant for 71 kroner i Netto i Solrød Center.