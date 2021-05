Foto: Thomas Olsen 190220 RETTEN I ROSKILDE - TIL ARKIV

Send til din ven. X Artiklen: Dom: 24-årig slog kæresten ud efter en hel dags druk og skænderier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dom: 24-årig slog kæresten ud efter en hel dags druk og skænderier

Sydkysten - 05. maj 2021 kl. 14:33 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Torsdag 18. juni 2020 er en 24-årig mand på Bakken med sin kæreste og gode venner.

De drikker rigelige mængder af alkohol i løbet af dagen, og den 24-årige og kæresten ender med at blive uvenner. Ingen af dem kan huske hvorfor, men skænderierne fortsætter også på turen hjem til Greve i bilen.

Hjemme i kvindens lejlighed, hvor festlighederne fortsætter, fortsætter skænderierne også - og de eskalerer.

I retten forklarer kvinden, at hun »går amok« og slår den 24-årige tre gange i ansigtet. Ingen af dem kan huske, om det er med flad eller knyttet hånd, i retten forklarer den 24-årige, at kvinden også sparker ham i skridtet, men det kan hverken kvinden eller et vidne fra lejligheden huske.

Kvinden går ned af trappen og ud på gaden for at mødes med nogle af den 24-åriges venner, som står dernede, og på vej op ad trappen slår den 24-årige kvinden i ansigtet med knyttet hånd, så hun falder til jorden.

Den 24-årige var både fuld og på stoffer, og det var »ikke meningen, at det skulle være sket«, forklarede han. Og fortalte videre, at han havde følt sig provokeret, fordi det så ud som om, at kæresten stod og kyssede med en af hans kammerater.

Kvinden forklarede også, at det godt kan tænkes, at hun var gået ned til de to mænd, for at gøre kæresten jaloux, og hun gik »måske lidt truende« op ad trappen.

Kvinden rejser sig og i lejligheden går hun igen »amok« på den 24-årige, som forklarer, at han efterfølgende tog hjem og sov hos en kammerat.

Knytnæveslaget koster den 24-årige 60 dage bag tremmer, og i retten blev der lagt vægt på, at den 24-årige tidligere er dømt for vold, mens det var en formidlende omstændighed, at kæresten selv havde slået og provokeret den voldsdømte.

De to var i øvrigt stadig kærester da dommen blev afsagt.