Dømt for vold, trusler, røveri og tyverier

37-årig idømt 1 år og 3 måneds fængsel for et stort antal forhold begået hovedsageligt i Ishøj

Den 37-årige var blandt andet tiltalt for røveri, trusler, vold, tyveri, indbrud, besiddelse af hash og overtrædelse af færdselsloven. Særligt er det gået ud over lokale tankstationer i Ishøj. Ifølge anklageskriftet har den 37-årige udsat stederne for bla. røveri, vold, trusler og tyverier.