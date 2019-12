Artiklen: Dømt 14 dages betinget fængsel for at dele billede af mindreårig

Dømt 14 dages betinget fængsel for at dele billede af mindreårig

Sagen blev ført som en tilståelsessag, og i retten forklarede den 62-årige, at han ikke kunne huske, hvor han havde billedet, som var i den mildeste kategori for pornografiske billeder af mindreårige, på sin computer fra. Han mente, at han selv havde hentet det fra internettet på et tidspunkt, hvor han havde en mindre depression.

En 62-årig mand fra Greve har i retten i Roskilde erkendt sig skyldig i at have delt et pornografisk billede af en pige under 18 år. Det koster en dom på 14 dages betinget fængsel.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her