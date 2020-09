Dødsfald: Kurt satte gang i Greve

Kurt tog på søen som 14 årig, men en dag i sit voksne liv gik sømanden i Nyhavn, her traf han en ulykkelig kvinde, der var blevet svigtet. Det var Elsebeth, det blev kærlighed ved første blik, der kun blev stærkere igennem hele livet. Det fik Kurt til at gå i land og blev tjener i "Havfruen". Efter få år erhvervede han sammen med Elsebeth Værtshuset 'Øresund' i Nyhavn. Kurt kunne lide miljøet og fik hurtigt sat sit præg på værtshuset, kendt for at havde musik det meste af døgnet. Han blev en stor personlighed i Nyhavn, man lyttede til. Det Nyhavn, vi kender i dag, står på Kurts brede skuldre. En sen fredag aften midt i en hedebølge for mange år siden sidder Kurt og undertegnede og nyder en øl. Kurt siger; 'I morgen kører jeg ud og køber lidt borde og stole og nogle blomsterkasser og sætter det på gaden. Det var rigtig set, det bredte sig lynhurtig til det, vi ser i dag. Elsebeth havde påtaget sig det betroede job som kasserer i Nyhavns Venner, som hun bestred i mange år og hvor de var æresmedlemmer.