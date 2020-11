Helene Koers er direktør i eget firma, og for hende er det en livsstil at være selvstændig.

Direktør i Flexkapacitet vægter kvalitet og nærvær højt

24. november 2020

Helene Koers er direktør i eget firma, og for hende er det en livsstil at være selvstændig. Hun har drevet virksomhed i 28 år, og det har ikke altid været en dans på roser, men respekt og positivitet er vejen frem for hende og hendes medarbejdere.

Virksomheden Flexkapacitet med Helene Koers som direktør holder til i Vallensbæk. De vandt Erhvervssammenslutningens Erhvervspris 2020, som blev overrakt ved prisuddelingen i Vallensbæk i september.

- Det er rigtig dejligt at blive set og anerkendt. Man får ikke så meget anerkendelse som selvstændig, så på den måde er det dejligt at have vundet prisen, siger Helene Koers.

Erhvervsprisen bliver hvert år uddelt til en virksomhed, der har udmærket sig i årets løb, og i år landede prisen altså hos Helene og Flexkapacitet.

- Flexkapacitet er en virksomhed anført af en ildsjæl, som har turdet kaste sig ud i det med deres gode idé og turdet lægge hånden på kogepladen. De har hjulpet rigtig mange af virksomhederne i Vallensbæk og i Erhvervssammenslutningen med deres løsninger, siger borgmester Henrik Rasmussen om Flexkapacitet.

For Helene Koers betyder det netop meget at hjælpe andre, og derfor er det også planen, at præmien på 25.000 kroner skal støtte et lokalt formål.

- Det er jo ikke penge, jeg har tjent. Det er nogle penge, jeg har fået. Jeg vil gerne give dem til nogen, så jeg kan hjælpe andre, og så er det vigtigt, at det er noget lokalt - det er jo trods alt Vallensbæk Kommune, der har peget på min virksomhed, siger Helene.

Som direktør i en Vallensbæk-virksomhed betyder den lokale historie meget for hende:

- Det har altid været nemt og dejligt at have virksomhed et sted, hvor vi også bor, og hvor vores børn går på skolen lige rundt om hjørnet. 30 procent af mine medarbejdere er faktisk også fra Vallensbæk, og det betyder da også meget, fortsætter hun.

Respekt for medarbejderne og en tro på sig selv

Det er efterhånden en del år siden, Helene Koers sprang ud som selvstændig. Det startede hjemme i privaten, hvor Helene drev kundeservice for sin mands virksomhed ved blandt andet at besvare telefonopkald for ham. Flere og flere medarbejdere og kunder kom til, og i dag er de 13 medarbejdere og servicerer 170 kunder med administrative ydelser fra regnskab over ordrebehandling til komplet sekretariat.

- Mine medarbejdere har været her længe. Jeg vægter kvalitet og nærvær meget højt i min virksomhed, så medarbejderne selv har lyst til at være her", siger Helene om sine trofaste medarbejdere. "Jeg har stor respekt for mine medarbejdere. Man skal respektere hinanden og bruge hinanden, især når det går op og ned, fortsætter Helene.

Ifølge Helene Koers kræver det mod og en tro på sig selv for at blive selvstændig. Hendes allerbedste råd til kommende selvstændige kan gøres kort:

- Grib mulighederne, for de er der hele tiden rundt omkring, man skal bare få øje på dem og turde gribe dem. Og så skal man være flittig og kende sine begrænsninger og ikke mindst ens stærke og svage sider.