Se billedserie Michael Sjolte, som er direktør og medejer af Grathwol A/S, fortæller, at Grathwol har øget omsætningen markant under coronakrisen og med en mere markant profil, ser det også ud til, at virksomheden fortsætter fremgangen.. Foto: Mie Neel

Direktør: - Vi er blevet bedre til at stikke næsen frem

Sydkysten - 12. april 2021 kl. 11:02 Af Helle Midskov Foto: Mie Neel Kontakt redaktionen

Gule spande og beholdere i mange størrelser tårner sig op på den ene palle efter den anden på det enorme lager hos emballageleverandøren Grathwol i Karlslunde. Det er den slags beholdere, som man ser på hospitaler og nu også på test- og vaccinesteder, hvor de blandt andet bliver brugt til at smide de brugte kanyler i. Hver en krog på lageret er udnyttet, og emballagen i den stærke gule farve står side om side med andre bøtter og flasker i glas, plast og aluminium.

- Lageret på 4000 kvadratmeter er fyldt helt op. Vi har også et par hundrede paller stående på et lagerhotel i Ishøj, og i disse dage er vi ved at lande en aftale om et lager i Jylland, så vi hurtigere kan betjene kunderne i det jyske, siger Michael Sjolte, som er direktør og medejer af virksomheden.

En million flasker til håndsprit

For Grathwol, der har eksisteret siden 1935 og haft adresse i Karlslunde siden 2005, har coronapandemien haft stor betydning. Det var særligt beslutningen om at få produceret en million flasker ekstra til håndsprit tidligt i coronakrisen, som har vist sig at være en vigtig satsning for virksomheden, som med den beslutning fik sat Karlslunde-virksomheden på landkortet.

- Beslutningen om at købe de mange emballager hjem til håndsprit var dels et spørgsmål om, at vi allerede tidligt identificerede et behov, dels var det selvfølgelig med blik for, at man potentielt kunne lave en god forretning, siger Michael Sjolte.

Netop det, at virksomheden har været en solid spiller på emballagemarkedet i mange år, gjorde også, at Grathwol havde mange veje at gå for at få emballage hjem, da efterspørgslen stak helt af under nedlukningen sidste år, og manglen på håndsprit var stor.

- Vi valgte at række ud til de producenter og leverandører, som vi har arbejdet sammen med i årevis, og som var leveringsdygtige. Allerede tidligt i pandemien var det en udfordring at skaffe især pumper, fordi mange leverandører var forpligtet til at levere til deres hjemmemarkeder, og behovet verden over eksploderede. Jeg glemmer ikke, at vi fik tilbudt 80.000 pumper ekstra, det er dem som sidder på spritbeholdere. Vi er en forsigtig organisation, og har nok nogen gange været for forsigtige. Vi tog chancen, men det var da med et sug i maven. Vi solgte fire millioner pumper i 2020, så det var en god beslutning at sige ja til den første leverance, smiler Michael Sjolte, som har været i Grathwol i tre år.

Nationale beredskab Grathwol blev inviteret af plastindustrien til at indgå som en del af det nationale beredskab under sundhedsmyndighederne. Som mangeårig leverandør af risikoemballage til hospitaler, valgte Grathwol at støtte op om initiativet og øge lagerkapaciteten til Region Hovedstaden med en mængde, der svarer til tre måneders forbrug. Beslutningen bundede i, at man hos Grathwol ønskede at gøre en forskel og bidrage der, hvor man havde mulighed for det. På samme måde har Grathwol også hjemtaget risikoemballage, der bruges i det nationale vaccineprogram.

Firmaet kan se tilbage på en vækst i 2020 på 30 procent, og et kig på de foreløbige tal for 2021 viser, at den positive kurve fortsætter, og allerede nu er der en vækst på 25 procent i forhold til 2020.

- Da det gik hedt til i den første nedlukning, der fik vi 5-600 opkald per dag. Vi holdt krisemøder i salgsafdelingen hver morgen om, hvad vi kunne få hjem af plastbeholdere, og hvem vi skulle levere til, forklarer Michael Sjolte og fortsætter:

- Krav om hurtige leveringer og flytning af store mængder på kort tid gjorde, at vi fik strammet logistikkæden op under corona, og vi er blevet lidt bedre til at stikke næsen frem. Den stærke vækst i 2020 har samtidig bidraget til en større synlighed i markedet, hvor flere og flere kunder har fået øjnene op for Grathwols evne til at skaffe de rigtige produkter til konkurrencedygtige priser.

Flere medarbejdere Den store efterspørgsel har også betydet, at Grathwol inden for de seneste par måneder har ansat to ekstra medarbejdere - en i kundeservice og en midlertidigt ansat til lageret, så der nu er 16 medarbejdere.

- Jeg havde ikke tid til den store søgning efter medarbejder til vores lager og valgte derfor et opslag på LinkedIn. Jeg fik med det samme kontakt med en mand på 61 år, som bor lige i nærheden. Man taler så meget om at ansætte det grå guld, han havde søgt 52 steder uden held, før han så det her. Nu er han godt i gang på vores lager, siger Michael Sjolte.

Mens døren var åben Historisk set har Grathwol haft alt til alle inden for emballage i glas, plast og aluminium til hospitaler, personlig pleje og fødevarer og dermed også haft en lidt utydelig profil, det er blevet ændret.

- Vi har udnyttet den måde at arbejde på, som vi har gjort under corona og lagt en strategi med at styrke vores netværk, marketing og digitalisering og bygget oven på den succes, som vi har opnået. Vi har slået til, mens døren har været åben. Det betyder, at vi har fået en lang række nye og større kunder. Blandt andet leverer vi dåser til slik, og det er os, der leverer emballagen til Nettos nye store sats på krydderiblandinger, fortsætter Michael Sjolte, som er glad for, at virksomheden har klaret sig godt under krisen, og også kommer styrket ud af den.