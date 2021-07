Send til din ven. X Artiklen: Digitale hunde hjælper Arenaskolens elever til bedre trivsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digitale hunde hjælper Arenaskolens elever til bedre trivsel

Sydkysten - 04. juli 2021 kl. 15:06 Kontakt redaktionen

Hundige: - Det er WOOF-manden!

Eleverne på Arenaskolen er helt vilde, da de ser Mathias Probst komme gående hen ad gangen. De sidste fire uger har de set Mathias på skærmen i klasseværelset, hvor han har guidet dem, og deres lærer, igennem et noget anderledes forløb om trivsel i skolen. Eleverne har nemlig fået en helt ny app på deres telefon, der hedder WOOF.

Navnet afslører næsten indholdet: Inde i appen findes hundene Frida, Charles og Tessa. Elevens egen hund, spørger hver dag, hvordan eleven har det, og om hvilke ting, der har gjort dagen god eller dårlig. Hver uge får læreren leveret et skræddersyet undervisningsmateriale, der er tilpasset til elevernes svar, hvor klassen sammen kan se, hvordan deres humør er, og hvilke ting, der er gode for deres humør, og hvad der spiller negativt ind.

I 3B har klasselærer Pinar Degirmenci opnået gode resultater med sine elever, når de har arbejdet med WOOF.

- Eleverne har været helt vilde med det. De spørger hele tiden, om vi ikke snart skal 'WOOF'e', fortæller hun.

Eylem Baran, der også er lærer på skolen, blev positivt overrasket over, hvor nemt det var, at bruge appen og undervisningsmaterialet, men først og fremmest blev hun imponeret over, hvor stor en forskel det gjorde for hendes klasse.

- Mine elever har haft svært ved at lege godt sammen i frikvarteret, men efter eleverne havde WOOF'et og fandt ud af, at frikvartererne var en meget negativ faktor for klassens trivsel, lavede jeg sammen med eleverne strategier for, hvordan de kunne lege bedre sammen. Det hjalp at lave strategier og inddrage eleverne aktivt i at finde løsninger og nu kan de pludselig finde ud af at lege sammen, siger hun.

Martin Frank Pedersen, der er skoleleder på Arenaskolen har længe haft et stort fokus på trivsel, og dette koncept spiller sammen med skolens øvrige trivselstiltag. Skolen har for eksempel i forvejen en ugentlig trivselssamtale i rundkreds i klasserne.

- Jeg mener, at trivsel er et grundlæggende fundament for læring, og derfor har vi i denne corona-tid valgt at prøve at gå nye veje i trivselsarbejdet i vores samarbejde med WOOF.

WOOF arbejder specifikt med den enkelte klasses udfordringer i forhold til trivsel. Elevernes indtastninger i appen er udgangspunkt for klassens arbejde og dialog om trivsel, og klassen kan løbende følge med i hvordan trivslen i klassen udvikler sig. Indtil videre har Arenaskolens elever formået at lave 78 mønsterbrud og slukke for 20 røde lamper.

WOOF fortsætter på Arenaskolen efter sommerferien, hvor planen er, at lave målrettet trivselsarbejde baseret på de nye resultater fra den nationale trivselsmåling.