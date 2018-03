- Man kan jo ikke gå fra grøntsagerne, er Sylvia Eriksens forklaring på, at parret kun har været på ferie godt en håndfuld gange. Foto: Thomas Olsen

Diamantbrudepar har ikke haft tid til at skændes

Sydkysten - 22. marts 2018

Der findes flere "opskrifter" på, hvordan man kan være gift i 60 år og dermed være i stand til at fejre diamantbryllup. For Sylvia og Christian Eriksen har den formel tilsyneladende lydt på, at man bare skal sørge for at have noget at rive i.

Indtil for to år siden gik Christian Eriksen stadig ude på markerne ved hjemmet på Fløjterupvej i udkanten af Tune. Samtidigt har Sylvia Eriksen arbejdet som postbud gennem flere årtier. Så på spørgsmålet, om man aldrig bliver træt af hinanden, lyder Christian Eriksens prompte svar:

- Næ. Vi var jo aldrig hjemme. Hun kørte på arbejde, jeg gik i marken og var ude til klokken ti om aftenen. Vi havde slet ikke tid til at skændes, siger Christian Eriksen.

Skete det alligevel, at der var optræk til uvenskab, blev det hurtigt lukket ned:

- Hvis hun begynder, holder jeg op, og hvis jeg begynder, holder hun op, siger Christian Eriksen.

Solgte til City 2

De to voksede begge op i Høje Taastrup, hvor Christian Eriksens far havde et husmandssted. Her mødte de hinanden som henholdsvis fem- og 13-årige, men de blev først gift, da hun var fyldt 22, og han var 29. Efter at være blevet gift den 22. marts 1958 købte de selv et husmandssted i Torslunde, som de omtrent et årti senere solgte for mere end det tidobbelte, fordi City 2 skulle bygges på deres grund. Pengene brugte de på at købe et hus og grunden på Fløjterupvej. Her blev der dyrket alle mulige grøntsager - spinat, kartofler, rød-, hvid- og rosenkål, solsikker og porrer.

Der var ikke nogen ansatte til at passe markerne, da Christian Eriksen havde valgt at passe det hele selv. Derfor blev det ikke til meget ferie gennem årene: Tre ture til Rhodos - med bus! - og Gran Canaria, en tur til Tyskland og to gange i Jylland.

- Man kan jo ikke gå fra grøntsagerne, er Sylvia Eriksens forklaring.

I alt har de to fået tre børn, to børnebørn og to oldebørn. Diamantbrylluppet bliver fejret på dagen på torsdag med morgenmad for de nærmeste og på lørdag i en lidt større kreds.