Dialogmøde skal hjælpe ældre ud af ensomhed

-Ensomhed har store konsekvenser for den enkelte, og derfor er der behov for at sætte fokus på emnet. Forskning viser, at ældre mennesker, som oplever ensomhed har forringet livskvalitet og livsglæde samt et dårligere helbred end ældre, der ikke oplever ensomhed. Her i Vallensbæk vil vi derfor have fokus på dagsordenen, og det er baggrunden for dialogmødet, der skal munde ud i et konkret tiltag og anbefalinger senere på året, siger Jytte Bendtsen, formand for social- og sundhedsudvalget.