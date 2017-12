Holdet har fejret afslutningen af et vellykket forløb med en hyggelig fælles julefrokost med blandt andet sild, æbleflæsk, leverpostej og risalamande ? alt sammen tilberedt på bedste diabetesmanér.

Diabetikere er glade for motivations- initiativ i Solrød

Sydkysten - 23. december 2017 kl. 12:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et stort engagement og en ukuelig lyst til at hjælpe andre startede 65-årige Verner Christensen i september den første motivationsgruppe for diabetesramte op i samarbejde med Diabetesforeningen og Solrød Kommune.

Holdet var fyldt fra starten, og de seneste 12 uger har den stået på træning, madlavning og hyggeligt fællesskab. Undervejs har holdet haft besøg af forskellige fagpersoner, eksempelvis en diabetessygeplejerske og en diætist fra Solrød Kommune, en fodterapeut og en fra medicinalindustrien, som fortalte om blodsukkerapperater.

Nu har holdet så kunnet fejre afslutningen af et vellykket forløb med en hyggelig fælles julefrokost med blandt andet sild, æbleflæsk, leverpostej og risalamande - alt sammen tilberedt på bedste diabetesmanér.

Og drivkraften bag det hele fik både blomster og masser af positive tilbagemeldinger på forløbet, så han var naturligvis glad.

- Det har været en spændende rejse at have denne motivationsgruppe, og det var et rigtig godt hold. Det er næsten vemodigt, at det allerede er slut. Heldigvis starter der en ny gruppe op allerede den 4. januar, hvor der allerede er 12 tilmeldte, fortæller Verner begejstret.

Også deltagerne taler varmt om det hold, de har fulgt tæt de seneste 12 uger.

- Det har været et fantastisk forløb med spændende temaer, sjov motion og godt fællesskab. Verner har været meget idérig i hans tilrettelæggelse af forløbet, siger Dorte Dantzer-Knudsen og bakkes op af en anden deltager, Torben Rosenbaum:

- Det har været en fin oplevelse at deltage. Vi har lært noget, det har været hyggeligt hele vejen igennem, og vi har haft det rigtig sjovt og grinet meget, siger Torben Rosenbaum.

Vendepunktet

Lysten til at starte en motivationsgruppe kom ikke ud af den blå luft for Verner Christensen. Han havde selv diabetes og havde længe følt, at det gik ned ad bakke med helbredet og sygdommen. Derfor anbefalede hans læge ham at deltage i kommunens såkaldte diabetes-rehabiliteringstilbud. Det er et tilbud til borgere med diabetes type 2, hvor de kan få støtte af fagprofessionelle til en bedre hverdag med diabetes.

Det blev et vigtigt vendepunkt for Verner Christensen, og det gav ham et vigtigt skub i forhold til at ændre på sine kost- og motionsvaner. Forløbet gav ham også fornyet livsenergi og blev startskuddet til, at han nu hjælper andre til at leve bedre med deres diabetes.

- Det er været en stor fornøjelse at følge Verners opstart af motivationsgruppe-konceptet. Verner er på mange måder en ener og lægger en kæmpe energi i det frivillige arbejde. Samarbejdet har været en fornøjelse, og kommunen har støttet op om opstarten med udlån af lokaler, gæsteoplæg og sparring, fortæller forebyggelse- og sundhedsfremmekonsulent Louise Leilund.

Andre borgere har også ladet sig inspirere af Verner Christensen, og lige nu er en frivillig i samarbejde med kommunen og Lungeforeningen ved at tage første skridt til opstarten af et frivilligt træningsnetværk for borgere med lungesyge i kommunen.

Nærmere info fås hos instruktøren Verner Christensen, e-mail: vernerch@mail.dk, telefon: 4068 6151, Facebook: Diabetes Motivationsgruppe Solrød.