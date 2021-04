Se billedserie Vivi og Ole Folden fejrer diamantbryllup. De har kendt hinanden, siden de var 14 og 16 år. Foto: Kim Rasmussen

Det slog gnister i kolonihaven

Sydkysten - 10. april 2021 kl. 06:24 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Vivi og Ole Folden, Skrænten 7 i Havdrup, kan fejre diamantbryllup.

Fotografens blik fanger med det samme den store, smukke buket gule roser, der lyser op i havestuen hos diamantbrudeparret.

- Den er fra min mand, kommer det med et stort smil fra Vivi Folden, og Ole Folden supplerer hurtigt:

- Du må godt tælle efter. Selvfølgelig er der 60, og hun fortjener hver og en. Vi har jo haft et langt forhold, kan man vel sige. Vi har faktisk været kærester, siden Vivi kun var 14 og jeg 16 år, og så blev vi gift den 8. april 1961, fortæller Ole Folden.

Både Vivi og Ole er opvokset på Nørrebro, og begge familier havde kolonihaver i Gladsaxe, så her mødtes de. De er begge enige om, at det slog nogle gevaldige gnister dengang i kolonihaven, og parret benyttede en af de mange fester i kolonihaverne til at blive kærester. Det har de ikke fortrudt et øjeblik. De holder af hverdagen og livet sammen.

Efter de havde fået papir på hinanden, flyttede de sammen og boede i en del år på Nordre Fasanvej i København, og hurtigt voksede deres lille familie. Da Vivi lå på hospitalet og lige havde født deres tredje barn, kom Ole og fortalte, at nu havde han købt en grund til dem i Dalparken i Havdrup, og nu ville han gå i gang med at bygge hus.

Det faldt i første omgang ikke i god jord hos Vivi, som havde drømt om, at de skulle bo - om ikke på Rådhuspladsen i København, men så blot et stenkast derfra. Men parret rykkede til Havdrup i 1970.

- Det var nogle af vores gode venner fra København, som rykkede til Havdrup, og jeg var med ude og se deres bolig og tænkte, at det da også var det rigtige for os. Vi spiller i øvrigt fortsat whist hver 14. dag med det par, som også er blevet boende her i Havdrup, siger Ole Folden.

- Det skal lige siges, at da vi flyttede her ud på landet, mindede det mest af alt om et hul i jorden. Meget har heldigvis ændret sig siden, og der gik overraskende kort tid, før jeg følte mig hjemme. Det var faktisk mig, der først faldt sådan rigtig til her, og i dag føler vi os som rigtige havdruppere, fortæller Vivi, som de første mange år gik hjemme og passede de fire børn, en dreng og tre piger, som blev født med fire års mellemrum.

Dyne-Larsen ringede - Jeg tog min realeksamen, som det hed dengang, og arbejdede kort med at lave hulkort hos KTAS, og så fik jeg først job igen, da den yngste havde fået noget alder. Min tilbagevenden til arbejdsmarkedet var faktisk også lidt af en tilfældighed. Ole og jeg var til en fest, hvor vi talte meget med nu afdøde Lars Larsen, stifter og indehaver af Jysk Sengetøj, Larsen Rejser og meget mere. Han kunne godt lide min tilgang til mange ting, og Lars Larsen sagde, at når han på et tidspunkt åbnede den første Jysk Sengetøj på Sjælland, så ville han ringe til mig, fortæller Vivi og fortsætter:

- Det grinede vi af, men et lille år efter så ringede telefonen, og Lars Larsen spurgte, om jeg kunne huske vores aftale. Jeg begyndte i Jysk Sengetøj på Ålholms Plads i København og efter nogle år, så var der brug for medarbejdere til Larsen Rejser, så meldte jeg mig til det.

Det blev til i alt 12 år i Lars Larsens firmaer for Vivi, som nu er 78 år.

En rigtig træmand Ole Folden er et af de mennesker, for hvem det lykkes at vælge en uddannelse, hvor både arbejde og fritidsinteresse går op i en højere enhed. Ole har været glad for at bygge nyt, bygge til og bygge om - lige fra han slog det første søm i et bræt, da han kom i lære som tømrer, og han er ikke til at stoppe, selv om han bliver 80 år om et par måneder.

- Et par år efter, at vi flyttede her til Havdrup, så valgte jeg at blive selvstændig tømrermester i 1972 og åbnede Vifo - Havdrups Tømrermester. Navnet på firmaet var en sammentrækning af Vivis første to bogstaver og så vores efternavn, så var det vores. Jeg har i mange år kørt som enmandsfirma, hvor jeg har hyret folk ind, når der har været brug for det. På et tidspunkt var jeg oppe på at have otte tømrersvende ansat, men på den lange bane var det lettere for mig at køre alene. Det er faktisk kun to år siden, at jeg valgte at lukke firmaet, men jeg kan ikke stoppe med at arbejde, fortæller Ole.

For 17 år siden flyttede parret fra villaen i Dalparken og til det noget mindre rækkehus på Skrænten 7.

- Så byggede vi udestue på vores eget rækkehus, og siden har jeg monteret udestuer på seks af de andre rækkehuse ud af de 16 huse i alt her på Skrænten. Og sjovt nok så skal jeg i gang igen her i uge 17, hvor jeg skal montere udestue på rækkehus nummer otte. Jeg havde ellers besluttet, at nu skulle jeg stoppe, men det er svært at slippe, siger Ole.

Selv når de slapper af på deres ødegård i Sverige, som ligger i en dejlig skov, så bygger og renoverer Ole. Til ødegården er der selvfølgelig også et godt værksted lige som skuret til rækkehuset er døbt »Fars Hule«, hvor han kan gå og hamre og banke.

- Vi har ikke været oppe på ødegården i meget lang tid nu på grund af corona. Så det håber vi på, at vi snart får mulighed for. Vi købte den i 1982 og har rejst der op mange gange. Jeg har altid været begejstret for at være der, der er så stille og roligt, fortæller Vivi, som her dagen efter deres diamantbryllupsdag ser tilbage på en dejlig dag med besøg af mange fra den store familie, som tæller fire børn, 13 børnebørn og 5 oldebørn.

- Den ene af vores døtre bor i Australien. Så hende snakkede vi med over facetime. Vores søn havde i aftes inviteret os hjem til sig til middag. Så det var en dejlig dag med familie og venner, der kom her i huset fra tidlig morgen til hen på eftermiddagen og så ud at spise hos vores søn, fortæller parret.