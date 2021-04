Det skal være slut med post fra kommunen i e-boks i weekender

Greve: Det skal være slut med, at kommunen sender breve ud i borgernes e-boks i weekender og helligdage.

Det var budskabet i Socialdemokratiets såkaldte initiativretsforslag på mandagens byrådsmøde, og det var der opbakning til at undersøge nærmere fra samtlige af byrådets partier.

- Er man en sårbar familie, så skal der ikke meget til, før det hele vælter. Vores forslag vil ikke have en stor betydning for medarbejderne, men det har en stor indvirkning på borgernes hverdag.

- Jeg er forundret over, at det skal være et politisk forslag. Det burde være en selvfølge, sagde han.