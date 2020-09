Man kan i denne uge lade sig teste for corona Glashuset i Vejleåparken i Ishøj. PR-foto

Det mobile testcenter rykker ind i Glashuset

Sydkysten - 28. september 2020

Det mobile corona-testcenter lægger endnu engang vejen forbi Ishøj. Denne gang får borgerne i Ishøj mulighed for at blive testet i kommunens største boligområde Vejleåparken. Her rykker det mobile testcenter ind i Glashuset, som er boligselskabet Stenbjerggårds kulturhus. Det sker fra mandag den 28. september og indtil fredag den 2. oktober 2020 - alle dage kl. 10-16.

Mange lader sig teste

Formålet med det mobile testcenter er at få testet så mange borgere som muligt, så spredningen af smitten kan begrænses.

- Vi er fortsat den kommune med det største smittetryk, selvom smittetallene har været faldende de seneste dage, og vi den 24. september havde 46 nysmittede. Derfor vil jeg opfordre borgerne til at fortsætte de gode takter, de har vist de seneste uger med at blive coronatestet i stor stil. Da det mobile testcenter besøgte vores to moskéer og Kulturium Musikteater i uge 37 og 38 blev 3800 borgere testet. Det er virkelig flot, og det kan hjælpe os til at bremse en yderligere udbredelse af smitte. Afstand og god håndhygiejne er dog stadig de mest effektive våben mod coronavirus, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Ved at teste mange borgere, vil sundhedsmyndighederne have større chance for fx at opdage borgere, som er smittede, men ikke har symptomer, og som derfor ikke er opmærksomme på, at de kan smitte andre. Samtidig kan myndighederne finde ud af, om der er et mønster i, hvordan smittes spredes, fx om smitten er særlig udbredt i et geografisk område eller en befolkningsgruppe.

Ingen tidsbestilling

Alle borgere kan, uden at bestille tid først, få foretaget en test ved at møde op i Glashuset med deres sundhedskort i hånden. Dog kan testcentret ikke teste borgere, som allerede har symptomer på Covid-19 - de skal i stedet kontakte deres egen læge. Børn fra 2-12 år kan blive testet, hvis de følges med en voksen.

Bag det mobile testcenter i Ishøj står Region Hovedstaden. Testene bliver foretaget af medarbejdere, som er tilknyttet Testcenter Friheden i Hvidovre.