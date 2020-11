I næste uge er det muligt at blive testet for corona ved Højrupgård. Pressefoto.

Det mobile corona-testcenter kommer tilbage

Sydkysten - 07. november 2020

Fra mandag den 9. november til og med søndag den 15. november fra klokken 10-16 har du igen mulighed for at blive testet i det mobile corona-testcenter i Vallensbæk. Du finder det ved Højrupgård - Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk.

Alle over to år kan blive testet. Det er gratis, og du behøver ikke bestille tid.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man kun lader sig teste i de mobile testcentre, hvis man har en grund til det. En grund til at benytte et mobilt testcenter kan for eksempel være:

o Hvis du mistænker at have været i kontakt med en smittet.

o Hvis du er bekymret for at have været i forsamlinger, hvor der er risiko for smitte.

o Hvis du skal besøge en pårørende, som er i risikogruppen.

Du skal være rask og uden symptomer på corona for at blive testet i det mobile testcenter. Du skal medbringe sygesikringsbevis og gerne tålmodighed og en flaske vand, da der kan opstå kø.

Tid kan bestilles

Det er som altid muligt at bestille tid til en coronatest via coronaprover.dk. Det kan du blandt andet gøre, hvis du har symptomer, som kan være Covid-19, men ikke føler dig syg nok til at kontakte lægen.

Du kan også bestille tid, hvis du har været i kontakt med en smittet, og er henvist til test af coronaopsporingen eller hvis du ønsker at få foretaget en test af andre årsager.

Du skal ringe til din læge o Hvis du har symptomer på COVID-19 og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.

o Hvis du er bekymret eller i tvivl.

o Hvis det drejer sig om et barn under to år.