Se billedserie GTI Svømning vandt prisen som årets idrætsforening. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Det mangfoldige fritidsliv hædret

Sydkysten - 07. september 2021 kl. 10:06 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Det siges ofte, at idræts- og foreningslivet er noget af det, der skaber mest liv og glæde i Danmark.

Mandag aften var et meget

godt billede på det, da et feststemt og tætpakket Portalen lagde gulv til uddeling af priser ved Greve Awards.

- Corona gjorde det vanskeligt at mødes fysisk. Det bliver en aften, hvor vi skal klappe meget og være stolte. Det er de frivillige, der er hovedpersonerne. Alle jer, der gør Greve til et fantastisk sted at bo. Jeres engagement betyder sammenhold på tværs af alder, indledte forkvinde for kultur- og fritidsudvalget i Greve, Anne Marie Lyduch (V).

I alt var der kommet 78 indstillinger til det udvalg, der skulle tage stilling til, hvem der skulle løbe med hæderen.

Sociale fællesskaber

Den første, der modtog den, var Greve-Tune-Ishøj Svømning, der fik prisen som årets idrætsforening. Det tværkommunale samarbejde blev udpeget som vinder, fordi det har formået at få udøverne gennem coronaepidemien ved at skabe nye måder at træne på. Der er blevet dyrket crossfit og løbeture udendørs i højere grad end normalt, og samtidig er det sociale liv blev opretholdt.

- Vi er overraskede og stolte over at vinde. Tak til trænere, børn og forældre for at bakke op. Vi har have mest fokus på det sociale fællesskab, lød det fra GTI, da de havde fået prisen.

Selvom corona har besværliggjort meget, fortalte både Greve Roklub og Tune IF, der også var nomineret, at de har fået flere medlemmer det seneste halvandet år.

Det Danske Spejderkorps Svend Grate Gruppe vandt prisen som årets fritidsforening.

- Det er lykkes at skabe et frirum, hvor vi kunne være sammen på afstand. Der er blevet lavet hjemmeopgaver, som skulle fotograferes, og der er blevet vinterbadet, lød det i indstillingen.

- Det har været pissenemt at holde gang i aktiviteterne, lød det begejstret og til stor jubel fra de 300 fremmødte fra en af spejderne, da han blev spurgt til, hvordan det havde været under corona.

Engagement og arbejde

Prisen som årets idrætsleder gik til Peter Toft fra Sejlklubben Køge Bugt, som vandt i et tæt opløb, hvor udvalget, ifølge Greves borgmester, Pernille Beckmann, der uddelte prisen, havde svært ved at vælge.

- Bestyrelsen har indstillet Peter Toft på grund af sit store engagement de seneste 15 år. Han kombineret leg og læring, og forældre føler sig trygge ved at aflevere deres børn og unge til træning, lød det fra scenen.

Også Ejgil Sjøgaard fra Greve Strands Bridgeklub blev indstillet til prisen som årets fritidsleder af bestyrelsen. I oktober sidste år blev bridgeklubben lukket ned som konsekvens af coronaepidemien, og der tog han ansvar for at skabe digitale fællesskaber.

- Mange af medlemmerne er ikke vant til at bruge en pc. Derfor tog han ud til medlemmerne for at hjælpe. Uden ham var der ikke så mange medlemmer, som der er i dag. Ejgil er venlig og imødekommende, lød begrundelsen, inden prismodtageren fik overrakt 5.000 kroner i præmie, som var sponsoreret af Bilka i Waves.

Under prisshowet blev der lavet en præsentation af Greve RC Center, som flyver med fjernstyrede fly, der kan ramme 200 kilometer i timen, og samtidig kan man køre med fjernstyrede biler på en bane. Samtidig blev der lavet en kort præsentation af to store kommende idrætsarrangementer i Greve. Til juli næste år er der Spejdernes Lejr i Hedeland, hvor 40.000 ventes at deltage. I maj afholdes der desuden VM i petanque i Karlslunde.

Hæder til Karlslunde IF

Tilbage til prisen som årets træner. Den pris løb fodboldtræner Henrik Johannesen fra Karlslunde IF med. Han blev i indstillingen rost for at være rolig, at lave god mandskabspleje og at være en af hovedmændene bag de sportslige resultater, der har resulteret i, at Karlslunde IF's førsteherresenior er rykket op i tredje division.

- Jeg er glad og stolt over de resultater, som vi har skabt. Det er klubben, der bærer det, så tak til KIF for at tro på mig, sagde han.

Det var ikke slut med hæder til Karlslunde IF. Klubben vandt nemlig også som 'årets idrætsudøver.'

- KIF har bevist, at en stor arbejdsindsats, kammeratskab og talent kan få holdet langt, lød det fra scenen, inden det blev slået fast, at drømmen er at rykke op i anden division på et tidspunkt.

Greve Kulturbase stod for den musikalske underholdning ved bandet Second Horizon, som gav flere prøver på deres talenter.