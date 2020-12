Det lokale Solrød testcenter udvider åbningstiderne

Regionens testcenter på Aktivitets- og Frivilligcenteret i Solrød har nu åbent alle dage på nær den 24., 25. og 31. december samt den 1. januar. Efterspørgslen på at blive testet på det lokale testcenter på Aktivitets- og Frivilligcenteret er fortsat meget stor, og det har nu fået Region Sjælland til at udvide testcenterets åbningstid.

Du kan nu blive testet alle dage kl. 10-15 på nær den 24., 25. og 31. december samt den 1. januar. Meldingen fra Region Sjælland er, at den udvidede åbningstid pt. er på ubestemt tid.

Hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal du ringe til din egen læge. Din læge vil vurdere, om du både skal testes og undersøges af en sundhedsperson.